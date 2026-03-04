ЧАТ ИГРЫ
Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, Мультиплеер, Шутер, MMO, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
7.7 1 128 оценок

Утечка данных в Star Citizen: разработчики признали взлом спустя шесть недель

butcher69 butcher69

Студия Cloud Imperium Games, работающая над Star Citizen, сообщила о кибератаке, произошедшей 21 января 2026 года. По данным компании, злоумышленники провели «систематическую и сложную» атаку и получили доступ к ряду резервных систем.

В результате были затронуты базовые данные аккаунтов: имена пользователей, даты рождения, контактная информация и другие метаданные. Финансовые сведения и пароли, как утверждает студия, не пострадали — доступ носил исключительно характер чтения. CIG заявляет, что оперативно закрыла уязвимость и усилила меры безопасности, не считая инцидент прямой угрозой для пользователей.

Однако недовольство вызвал способ информирования. Уведомление появилось лишь в виде всплывающего окна при входе в аккаунт на сайте Roberts Space Industries. Электронные письма и сообщения в соцсетях не публиковались. Широкая огласка последовала после публикации в техноблоге The Register.

Часть сообщества критикует студию за шестинедельную задержку и опасается возможного использования данных для фишинга. Эксперты рекомендуют сменить пароли, включить двухфакторную аутентификацию и внимательно относиться к подозрительным письмам и ссылкам.

12
3
Комментарии:  3
era aoi

База данных мамонтов такого уровня, это лакомый кусок.

4
Pinaev Sergey

А то. Вместо долгой разговорной маеты c клиентом сразу список подтвержденных лохов с рейтингом лоховатости.

Олег Дудин

Игра ещё не вышла, а её уже ломают. Ну и ну.

