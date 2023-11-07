В этом месяце в Star Citizen можно будет бесплатно играть почти две недели

Те, кто с нетерпением ждет возможности опробовать Star Citizen после впечатляющего показа на CitizenCon, вскоре получат шанс опробовать ее бесплатно. Разработчик Cloud Imperium Games объявил подробности Intergalactic Aerospace Expo 2953, к которой будет предоставлен почти две недели бесплатного доступа для всех, независимо от статуса спонсора.
Геймеры смогут насладиться полной текущей сборкой игры без ограничений с 17 по 30 ноября. Все, что вам нужно сделать, чтобы воспользоваться бесплатным доступом, — это зарегистрировать аккаунт на официальном сайте и скачать клиент. На протяжении всего мероприятия вам будет предоставлен доступ к более чем 100 космическим кораблям и транспортным средствам в зависимости от бренда.
И что там делать без сюжета, бессмысленная игра.
А, что обычно делают в ММО играх, гриндят, так и здесь, контент есть для этого, а сюжет жди в Сквадрон 42.
Не гриндят а задротят, это не наш метод)))
Ну можно за 40 (уже нет) бачей купить сквадрон 42, который через полгода выходит.
даром не надо
Точняк!
И куда летать в игре ?
В космос)
Прямо в жопу Говарду)))))
Сделать пару кругов вокруг Татуина, чтоль?
тоже круче чем стырфильд но такая же душня космичская
Может подождать когда на полгода станет бесплатна или вообще…))