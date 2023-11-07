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об игре
Star Citizen 29.08.2013
8 994 оценки

В этом месяце в Star Citizen можно будет бесплатно играть почти две недели

monk70
Новости

Те, кто с нетерпением ждет возможности опробовать Star Citizen после впечатляющего показа на CitizenCon, вскоре получат шанс опробовать ее бесплатно. Разработчик Cloud Imperium Games объявил подробности Intergalactic Aerospace Expo 2953, к которой будет предоставлен почти две недели бесплатного доступа для всех, независимо от статуса спонсора.

Геймеры смогут насладиться полной текущей сборкой игры без ограничений с 17 по 30 ноября. Все, что вам нужно сделать, чтобы воспользоваться бесплатным доступом, — это зарегистрировать аккаунт на официальном сайте и скачать клиент. На протяжении всего мероприятия вам будет предоставлен доступ к более чем 100 космическим кораблям и транспортным средствам в зависимости от бренда.

9
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
tvorog8088

И что там делать без сюжета, бессмысленная игра.

3
Nibus

А, что обычно делают в ММО играх, гриндят, так и здесь, контент есть для этого, а сюжет жди в Сквадрон 42.

2
tvorog8088 Nibus

Не гриндят а задротят, это не наш метод)))

-1
Gutseen tvorog8088

Ну можно за 40 (уже нет) бачей купить сквадрон 42, который через полгода выходит.

0
TuzikZloy

даром не надо

2
TemporaryKael

Точняк!

-4
Ивасик

И куда летать в игре ?

2
Sneaky Pete

В космос)

2
Wolffe14

Прямо в жопу Говарду)))))

0
denesco

Сделать пару кругов вокруг Татуина, чтоль?

1
Wolfenstein

тоже круче чем стырфильд но такая же душня космичская

-2
Goodvini

Может подождать когда на полгода станет бесплатна или вообще…))

-2