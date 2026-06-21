В Squadron 42 дадут поиграть уже в этом году!

Разработчики пригласили европейских (американских) контент-мейкеров в свой офис в Манчестере с 9 по 11 октября, где они три дня смогут играть в Squadron 42!

По интересному совпадению, 9-11 октября это 41 неделя года! После которой идёт 42 неделя года, что совпадает с названием игры "Squadron 42". Поэтому многие игроки в Star Citizen предполагают, что на 42 неделе, стоит ожидать если не релиз игры, то как минимум дату анонса или открытие предзаказов, для чего контент-мейкеры и приглашаются в офис, что бы они оценили качество игры и начали её рекламировать среди своих зрителей.

Сквадрон 42 является приквелом к миру Стар Ситизен, по задумке разработчиков, каждому игроку сначала нужно пройти "службу" в Сквадроне 42, а после окончания сюжета отправиться в открытый мир Стар Ситизена. За прохождение одиночной компании разработчики обещали некую награду для использования в SC, какую именно точно неизвестно. Предположительно корабль версии.

А что вы думаете? Для чего блогеров и стримеров приглашают посмотреть на игру? Будет ли анонс или релиз? Или у разработчиков опять какая-то непонятная тактика...

На данный момент купить Squadron 42 на официальном сайте невозможно, она была снята с продажи несколько лет назад из-за особенностей местного законодательства. Есть ещё копии игры у серых продавцов, но покупать их опасно в непроверенных местах, очень много мошенников. Поэтому рекомендуется обращаться к проверенным торговцам в крупных РУ сообществах Star Citizen, с наличием отзывов от игроков. Так же нельзя купить Star Citizen самостоятельно для жителей РФ, если нет собственной банковской карты.

В Star Citizen же сейчас установлено обновление 4.8.2 и проходит неделя инопланетян. В игре появилось два новых инопланетных корабля - грузовик Gata Railen на 640 СЦУ и "авианосец" Gatac Tyilui на 4 истребителя. Ожидается релиз ещё одного не анонсированного инопланетного корабля.

Если Squadron 42 выйдет в этом году, то и долгий спор о том скам Стар Ситизен или нет, может разрешиться уже в этом году. Успех одиночной компании повлияет на дальнейшее развитие онлайн проекта, в случае успеха одиночной компании, в SC придут новые игроки, которые до сих пор сомневаются в проекте или считают проект скамом.