В Star Citizen добавили поддержку VR. Бета тест Squadron 42 и его релиз в 2026

Вместе с патчем 4.5. В Star Citizen стала доступна поддержка VR. Опробовашие VR игроки отзываются очень положительно, особенно если учитывать, что это первая версия поддержки VR в Star Citizen.

Крис Робертс в своём "письме от председателя", подвёл итоги 2025 года и рассказал о планах на 2026г. О том, что было в 2025 году все знают, вышло две новые системы, повысили оптимизацию, добавили много нового контента и кораблей и по словам разработчиков средний онлайн вырос на 40% по сравнению с 2024 годом и в целом побил все рекорды предыдущих лет и по пиковому онлайну и по среднему онлайну.

В 2026 году нас ждёт непродолжительный бета тест Squadron 42, и его релиз. Squadron 42 является чем-то вроде синглового пролога для Star Citizen, за прохождение которого разработчики обещают награды в Star Citizen. По словам разработчиков, игра полностью проходится, все главы компании уже готовы, игра на стадии исправления багов.

По слухам, которые ходили раньше, перед релизом разработчики сделают доступной первую главу SQ42, вероятно эта глава и будет включена в бета тест. Будет ли бета тест доступен бесплатно или только владельцам SQ42 пока неизвестно. На данный момент SQ42 недоступен к покупке на официальном сайте SQ42, по слухам её готовят к выходу на одной из игровых площадок.

Помимо релиза SQ42 в 2026 году планируется выпустить "динамический сервер мешинг", который является основой для релиза Star Citizen и нужен для поддержания большинства механик игры и онлайна более 1000 человек в одной локации/инстансе. (Пример: команда такого крупного корабля как Идрис, может состоять из сотни игроков и более (по факту можно грузиться пока есть куда встать физически), по сути будет являться отдельным инстансом, до тех пор, пока на Идрис не будет совершена попытка абордажа, или другое "пополнение" экипажа, тогда новые игроки проникнут в "инстанс" Идрис, без загрузочных экранов, а динимический сервер мешинг подстроится к увеличению нагрузки, разделив весь корабль на несколько отдельных инстансов, если один сервер не сможет обработать всех игроков на борту одновременно. Любые игроки, предметы или пули будут перемещаться между этими "инстансами", словно находятся на одном сервере, вот что такое "динамический сервер мешинг" (Пример очень примерный, придуманный мной лично, я мог ошибиться в деталях) ).

Так же в 2026 году ожидается релиз системы крафта и релиз погодной системы "Генезис", которая будет создавать биомы и климат основываясь на реальных климатических процессах, которые влияют на ветра, растительность, дожди, бури и температуры, болота и пустыни.

С учётом обещанных нововведений, релиз Star Citizen в 2027-2028 годах, звучит уже не так фантастически, ведь главная технология, которая задерживает релиз это "динамический сервер мешинг", без него невозможна сама идея Star Citizen