ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, Шутер, MMO, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
7.9 1 060 оценок

В Star Citizen началось внутриигровое событие "Спасти Стэнтон" с внутриигровыми наградами на аккаунт

Zere
Новости

В Star Citizen, в преддверии релиза 4.0 началось "лорное" событие Спасти Стэнтон, которое будет состоять из нескольких фаз и не повторится в бедующем. В первой фазе нужно выполнить суммарно 6 заданий из раздела контрактов под вкладкой "срочно", на выбор доступно 2 задания, защитить корабль или вернуть груз с пропавшего корабля. Для выполнения задания с грузом, понадобится не только уничтожить пиратов, но ещё и вывезти большое количество груза, который состоит из случайного количества контейнеров размером до 32SCU включительно, поэтому понадобится большой грузовой корабль или несколько рейсов.

В награду за выполнение всех фаз события, до выхода 4.0 на игровой аккаунт будут выданы два S2 Pyro Laser Repeaters и два S3 Pyro Laser Repeaters, новые корабельные орудия, производимые в системе Pyro. Разработчики обещали ещё награды, но пока не рассказали какие.

Фаза 2 началась 15.11.2024. Для второй фазы доступно ещё два задания: "Устранение оперативника" и "Диверсия деятельности банды". Начать участие в событии можно в любое время до выхода 4.0 на LIVE сервера. Следить за началом новых фаз можно на официальном форуме в спектруме.

Для тех, у кого ещё нет игрового пакета, но очень хочется присоединиться к проекту, на сайте playground есть подробная инструкция по регистрации и приобретению.

Star Citizen: Гайд по Регистрации событиям и выгодному приобретению
Источник  
-3
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
3dmark06

Удивлен, что в комментариях никто до сих не задвигает о сроках разработки и о мамонтах

2
Темный-Властелин

всё всё, успел

0
Темный-Властелин

началось попрошайничество

0
Lorenzo Lamas

я гей

2
Zere

Не совсем, на данном ивенте разработчики ничего не продают, это скорее мероприятие для поддержания интереса, во всех ММО есть ивенты, тут тоже самое.

А вот с 22 числа начнётся внутриигровая выставка кораблей и релиз новых кораблей, вот там начнётся сбор денег, и соберут они не мало...

0
Ardok

Сделать событие, которое не повторится в будущем. И это в не вышедшей игре. Ну а будущие игроки идут нахрен.

0
JKarter

Будущие игроки не будут в это играть, если их нет.

0
Zere

Не расстраивайся, купи игру и не пропустишь:))

Так подобный подход во многих ММО, например в WOW, те кто начал играть в последнюю версию, не смогут поучаствовать в ивентах, которые были 10 лет назад.

Так сколько есть игр, в которых дают бонусы за предзаказ, а игроки, которые купили игру после релиза идут лесом?

Или возьмём Once Human, там у игроков, которые участвовали в бете есть "бета валюта", за которую можно купить предметы, которые невозможно купить за другую валюту, т.е. те кто не участвовали в бете идут лесом.

Ну а в данном случае, событие идёт как часть до релизного лора игры. Само событие в рамках повествования не повторится, как и вероятно награды за него (но то что дают в награду, в игре стоит совсем не много, по крайней мере награды, которые уже объявили). А вот сама механика/задания события, могут повториться в бедующих событиях в таком или изменённом виде.

0
JKarter

Какой же кринж. Даже казино по сравнению с этим, уже зависимостью не так кажется.

0
Zere

Не понимаю сути комента? Стар Ситизен это зависимость? Так такая же зависимость как и любые другие компьютерные игры, не вижу разницы

0