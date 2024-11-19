В Star Citizen началось внутриигровое событие "Спасти Стэнтон" с внутриигровыми наградами на аккаунт

В Star Citizen, в преддверии релиза 4.0 началось "лорное" событие Спасти Стэнтон, которое будет состоять из нескольких фаз и не повторится в бедующем. В первой фазе нужно выполнить суммарно 6 заданий из раздела контрактов под вкладкой "срочно", на выбор доступно 2 задания, защитить корабль или вернуть груз с пропавшего корабля. Для выполнения задания с грузом, понадобится не только уничтожить пиратов, но ещё и вывезти большое количество груза, который состоит из случайного количества контейнеров размером до 32SCU включительно, поэтому понадобится большой грузовой корабль или несколько рейсов.

В награду за выполнение всех фаз события, до выхода 4.0 на игровой аккаунт будут выданы два S2 Pyro Laser Repeaters и два S3 Pyro Laser Repeaters, новые корабельные орудия, производимые в системе Pyro. Разработчики обещали ещё награды, но пока не рассказали какие.

Фаза 2 началась 15.11.2024. Для второй фазы доступно ещё два задания: "Устранение оперативника" и "Диверсия деятельности банды". Начать участие в событии можно в любое время до выхода 4.0 на LIVE сервера. Следить за началом новых фаз можно на официальном форуме в спектруме.

Для тех, у кого ещё нет игрового пакета, но очень хочется присоединиться к проекту, на сайте playground есть подробная инструкция по регистрации и приобретению.