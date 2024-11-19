В Star Citizen началось внутриигровое событие "Спасти Стэнтон" с внутриигровыми наградами на аккаунт

В Star Citizen, в преддверии релиза 4.0 началось "лорное" событие Спасти Стэнтон, которое будет состоять из нескольких фаз и не повторится в бедующем. В первой фазе нужно выполнить суммарно 6 заданий из раздела контрактов под вкладкой "срочно", на выбор доступно 2 задания, защитить корабль или вернуть груз с пропавшего корабля. Для выполнения задания с грузом, понадобится не только уничтожить пиратов, но ещё и вывезти большое количество груза, который состоит из случайного количества контейнеров размером до 32SCU включительно, поэтому понадобится большой грузовой корабль или несколько рейсов.
В награду за выполнение всех фаз события, до выхода 4.0 на игровой аккаунт будут выданы два S2 Pyro Laser Repeaters и два S3 Pyro Laser Repeaters, новые корабельные орудия, производимые в системе Pyro. Разработчики обещали ещё награды, но пока не рассказали какие.
Фаза 2 началась 15.11.2024. Для второй фазы доступно ещё два задания: "Устранение оперативника" и "Диверсия деятельности банды". Начать участие в событии можно в любое время до выхода 4.0 на LIVE сервера. Следить за началом новых фаз можно на официальном форуме в спектруме.
Для тех, у кого ещё нет игрового пакета, но очень хочется присоединиться к проекту, на сайте playground есть подробная инструкция по регистрации и приобретению.
Удивлен, что в комментариях никто до сих не задвигает о сроках разработки и о мамонтах
всё всё, успел
началось попрошайничество
я гей
Не совсем, на данном ивенте разработчики ничего не продают, это скорее мероприятие для поддержания интереса, во всех ММО есть ивенты, тут тоже самое.
А вот с 22 числа начнётся внутриигровая выставка кораблей и релиз новых кораблей, вот там начнётся сбор денег, и соберут они не мало...
Сделать событие, которое не повторится в будущем. И это в не вышедшей игре. Ну а будущие игроки идут нахрен.
Будущие игроки не будут в это играть, если их нет.
Не расстраивайся, купи игру и не пропустишь:))
Так подобный подход во многих ММО, например в WOW, те кто начал играть в последнюю версию, не смогут поучаствовать в ивентах, которые были 10 лет назад.
Так сколько есть игр, в которых дают бонусы за предзаказ, а игроки, которые купили игру после релиза идут лесом?
Или возьмём Once Human, там у игроков, которые участвовали в бете есть "бета валюта", за которую можно купить предметы, которые невозможно купить за другую валюту, т.е. те кто не участвовали в бете идут лесом.
Ну а в данном случае, событие идёт как часть до релизного лора игры. Само событие в рамках повествования не повторится, как и вероятно награды за него (но то что дают в награду, в игре стоит совсем не много, по крайней мере награды, которые уже объявили). А вот сама механика/задания события, могут повториться в бедующих событиях в таком или изменённом виде.
Какой же кринж. Даже казино по сравнению с этим, уже зависимостью не так кажется.
Не понимаю сути комента? Стар Ситизен это зависимость? Так такая же зависимость как и любые другие компьютерные игры, не вижу разницы