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Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, MMO, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7.9 1 054 оценки

В Star Citizen начался Хэллоуин

Zere
Новости

В Star Citizen начался Хэллоуин, в связи с чем в игре начался небольшой ивент, по поиску страшных "масок" (шлемов), которые навсегда привяжутся к вашему аккаунту.

К сожалению, данное событие не совмещено с бесплатными полётами, поэтому без игрового пакета доступ в игру не получить. Но разработчики позаботились о "заманухе" для новых игроков и предлагаю два игровых пакета со скидкой в 20% и Хэллоуинской краской для корабля в комплекте.

Так же для тех у кого есть игровой пакет и кому нравится режим Арены, в FPS модуле игры можно заработать коллекционную монету, которая не несёт какой-либо ценности в игре, просто коллекционный предмет "для витрины", если вы конечно не получили её в прошлом году.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Ивасик

Скажите, в игре по прежнему одна единственная звездная система, где для игрока основное занятие это летать с одной планеты на другую ?

0
Zere

Кажется все новости про Star Citizen получают рейтинг -1, сразу после публикации автоматически:) Я только создал новость, а её мгновенно минуснули:)

-1