В Star Citizen начался Хэллоуин, в связи с чем в игре начался небольшой ивент, по поиску страшных "масок" (шлемов), которые навсегда привяжутся к вашему аккаунту.

К сожалению, данное событие не совмещено с бесплатными полётами, поэтому без игрового пакета доступ в игру не получить. Но разработчики позаботились о "заманухе" для новых игроков и предлагаю два игровых пакета со скидкой в 20% и Хэллоуинской краской для корабля в комплекте.

Так же для тех у кого есть игровой пакет и кому нравится режим Арены, в FPS модуле игры можно заработать коллекционную монету, которая не несёт какой-либо ценности в игре, просто коллекционный предмет "для витрины", если вы конечно не получили её в прошлом году.