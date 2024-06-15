В Star Citizen наказали игроков за использование эксплойтов

Разработчик Star Citizen Cloud Imperium Games (CIG) объявил, что заблокировал более 600 внутриигровых аккаунтов из-за многочисленных жалоб на мошенничество. Об этом пишет IGN.
Разработчик сообщил об этом в сообщении на своем веб-сайте Robert Space Industries, заявив, что после расследования он заблокировал учетные записи, которые участвовали в эксплуатации. Сообщается, что пострадавшие игроки манипулировали системами Star Citizen, чтобы дублировать предметы и получать больше внутриигровой валюты - кредитов Alpha United Earth (aUEC). Все aUEC, полученные с помощью этих методов, были удалены из экосистемы.
CIG благодарит игроков Star Citizen за повышение осведомленности об этих проблемах, объясняя, что внутриигровые эксплойты, подобные тем, которые сейчас устраняются, “подрывают целостность нашей игры и усилия наших преданных сторонников, которые помогают нам создавать Star Citizen”. Разработчик обещает продолжать бороться с мошенничеством игроков по мере возникновения проблем.
“На данном этапе разработки, вероятно, будут возникать эксплойты и подобные проблемы, что является одним из преимуществ открытой разработки и тесного сотрудничества с нашим сообществом”, - сказал CIG. “Выявление, тестирование и отчетность об эксплойтах приемлемы и поощряются. Мы получили ценную информацию из ваших отчетов совета по проблемам, и мы благодарны вам за это. Однако, как только эксплойт будет выявлен и подтвержден, мы не будем мириться с продолжающимся злоупотреблением с целью личной выгоды и примем соответствующие меры с нашей стороны.”
Другие игроки Star Citizen подозревают, что 600 отстранений связаны с игроками, которые продавали свои несанкционированные кредиты за реальные деньги. В частности, пользователи обратили внимание на тех, кто перешел на сторонние сайты для проведения торгов, такие как eBay, где миллионы aUEC продаются по цене от одного доллара до сотен долларов.
Star Citizen - научно-фантастическая игра CIG, которая давно находится в разработке. Она продавалась как амбициозная MMO, позволяющая игрокам погрузиться в атмосферу космических симуляторов, но, несмотря на то, что она была анонсирована в 2012 году, ее стартовая версия так и не была выпущена. В прошлом месяце мы сообщали, что Star Citizen удалось собрать более 700 миллионов долларов за 12 лет, прошедших с момента его выхода.
Мошенники наказали мошенников. Феерично))))
все логично. Мошенники не любят, когда в их схему кто-то другой пытается влезть)
Да ладно, не грусти. Будут у тебя ещё деньги на такие игры)
донатные лоханы пытались кинуть казино, а казино, вот неожиданность, их п"дорнуло.
"Мы продаем альфа-версию игры за деньги, собираем донаты и с каждым патчем трем прогресс. НиЗя ДапуСтЫт, чТабы ИгрАхи поЛьЗавАли ИксПлоЙты."
Ляаааа.... Ну, что же, надо ж было не просто прогресс тереть после патчей и бананы за эксплойты раздавать! Надо было после каждого патча покупки у людей обнулять! Тогда бы денег текло еще больше!
Это ж каждый раз за реал корабли покупать, которые ту уже купил со страховкой пожизненной!
Хотя... Лучше не стоит такое CIG рассказывать. Вдруг реально так начнут делать...
Почему то вспоминается "Кто кричит, держи вора". Вообще если серьёзно давно бы пора контролирующим органам обратить внимание на подобные развлечения в плане соответствия действующих нормативов по оказанию услуг, физическим лицам.
В Великобритании, если не ошибаюсь, их уже однажды дёрнули за продажу ещё не вышедших кораблей по конским ценам. Они тогда перепугались и на время попритихли.
Разработчики Star Citizen , делают игру и пилят движок.
700млн которые они собрали это вообще не деньги для такого рода проектов.
Никто ведь не ноет когда гта, геншин или колда, собирают млрд$ . // Александр Дельтазавр