В Star Citizen объявлены Twitch drops в честь ежегодного фестиваля "Foundation Festival" с 29.07 по 12.08

Приближается ежегодный внутриигровой "Фестиваль основателей". С 29 июля, по 12 августа, при просмотре стримов на Twitch можно получить на свой аккаунт краску для грузового погрузчика ATLS и декоративный предмет (предмет дают при получении подписки).

Для получения предметов, доступ в игру приобретать не нужно. Достаточно зарегистрировать аккаунт и привязать его к Твич. После чего посмотреть стрим в течении 4х часов. При регистрации рекомендуется использовать реферальную ссылку, для получения внутриигровой бонусной валюты. Бонусную валюту можно использовать во время бесплатного доступа в игру или после покупки игрового пакета. Сам же ATLS доступен для покупки внутри игры за внутриигровую валюту и обязателен к покупке для всех кто планируется заниматься торговлей или даже пиратством.

Во время фестиваля пройдёт ежегодное голосование за выбор лучшего корабля. Будут продаваться тематические стартовые игровые пакеты пакеты в цветах фестиваля.

Возможно будет бесплатный доступ в игру и реферальная акция для новичков. Подробности на данный момент не объявлены.

Гайд по регистрации доступен в разделе гайды

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