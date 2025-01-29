В Star Citizen празднуют китайский новый год: игроков ждут бесплатные полёты и праздничные наборы

В Star Citizen Началось празднование китайского нового года "Lunar New Year 2025", бесплатные полёты с 28 января по 17 февраля, а так же реферальная акция приведи друга, за которую обойм друзьям дают байк "Dragonfly" с новогодней краской "Coalfire". Подробнее о событии можно прочитать на официальном сайте. О том как получить байк описано в разделе "гайды".

В игровом магазине стали доступны игровые пакеты с кораблём Cutter, "красной" краской для корабля, красным набором брони и оружием со скидкой 15% и Cutlass black, тоже особой краской, набором брони и оружием красного цвета со скидкой 20%. В обычное время эти наборы не имеют красок, брони и оружия и стоят 60$ и 125$

Помимо этого стартовала вторая часть ивента "Спасти Стэнтон", в ходе которой нужно опять выполнить несколько заданий, что бы получить постоянную награду на свой аккаунт.