В Star Citizen празднуют китайский новый год: игроков ждут бесплатные полёты и праздничные наборы

В Star Citizen Началось празднование китайского нового года "Lunar New Year 2025", бесплатные полёты с 28 января по 17 февраля, а так же реферальная акция приведи друга, за которую обойм друзьям дают байк "Dragonfly" с новогодней краской "Coalfire". Подробнее о событии можно прочитать на официальном сайте. О том как получить байк описано в разделе "гайды".
В игровом магазине стали доступны игровые пакеты с кораблём Cutter, "красной" краской для корабля, красным набором брони и оружием со скидкой 15% и Cutlass black, тоже особой краской, набором брони и оружием красного цвета со скидкой 20%. В обычное время эти наборы не имеют красок, брони и оружия и стоят 60$ и 125$
Помимо этого стартовала вторая часть ивента "Спасти Стэнтон", в ходе которой нужно опять выполнить несколько заданий, что бы получить постоянную награду на свой аккаунт.
Донатная помойка подготовила новый пакет картинок для окучивания лохов, налетай.
Ну ёмаё, картинка только на сайте, ты в игру зайди, там уже давно не картинки летают
Неее... МмМ все точки на ё уже расставила и всем всё разъяснила, так что как нибудь без меня)))
Не бесись.
Я помню в том году у друга ак взял, стартовал на какой то облачной планете, были фризы и фпс низкий, улетел с неё всё отлично заработало, такое себе, из за этого забил
Это "планета" Крусейдер - газовый гигант по факту, облака довольно сложная конструкция для просчётов, поэтому у многих лагает, особенно на мониторах в 2К и высокой частотой кадров. А ещё настройки графики могли быть не подходящие. И количество оперативы нужно 32Гб. У меня райзен 5700х и RTX 2070S И проблем с облаками нет.
Попробуй сейчас поиграть, создай свой акк, и начни на Лорвиле или АркКорп (на Ньюбебидже погода сложная, там метели, тоже может просаживать фпс)
у меня 32 гб и 3080ти (аналог 4070) 5700х3д в то время был 5600х
Тогда явно что-то с настройками, если ты не в 4к пытался играть, то скорее всего пытался все настройки на ультра включить, а там были что-то было, что прям сильно грузило систему, то ли с лучами связано, то ли длсс, то ли настройка облаков, не помню точно. Но сам факт что на 2070 я проблем не видел с облаками.
Да и облака какие то убогие при этом, я их и на высокий ставил и на средний, никакого эффекта. В принципе уже не важно, играть в это уже не буду, качать её очень долго просто чтоб посмотреть как на новом проце не охота
P.S. Там чтоб не было фризов нужна DDR5
статистика лохов, пока они есть будет и стар ситизен, если игру закроют, значит лохов в мире не осталось))
Действительно, а те кто покупают каждый год новую фифу, в которой ничего нового не добавляют. Или банально покупают игры низкого качества. Или которые поддерживают "рублем" наличие лутбоксов в соло играх, это не лохи?
Бесплатные полëты а что есть платные 😂😂😂
Не понял я шутки... Не заплатив можно попасть в игру только во время "бесплатный полётов"
Неужели патч настолько улучшает ситуацию, что они запускают фрифлай? В 4.0 вообще половина всего не работало.
Она ещё существует!? ))))
Это же SC она же вечная:)) Уже столько бабок собрала, зачем такое закрывать:)
А были новости какие то проблемы, увольнения и тд
Да это всё мелочи, у игровых студий такое всегда происходит. В SC вроде уволили тестеровщиков, которые видимо фигово тестировали и директора по маркетингу, тип якобы он думал слишком много о деньгах а не о игре. Но это я по памяти пишу, могу напутать всё. Так что ничего страшного не произошло, больше шума чем новости
Там была разминка именно в директорских креслах, думаю если интересно можно по сайту в новостях глянуть, если интересно)
А вернули в итоге Сэнди, забавно
Уже лет 10 как денюшку качают, никак не удовлетворятся. // Георгий Грунь
А ты сколько лет денюжки зарабатываешь уже? Удовлетворился уже и больше не зарабатываешь?:)
Много ли заплатили? // Александр Фадеев
Лично я не планировал, один раз заплатил за "Тарков" и не уверен, что это было разумно и еще когда-то покупал лицензированный диск "зов припяти", то да, то не жалко. // Георгий Грунь
К чему тогда возмущение? // Александр Фадеев
В эту донатную помойку кто то играет?
Донатеры играют:)
Теперь любая игра которая стоит денег - донатная помойка? Настолько сильно деградировал твой мозг?)
Щас реально сложно назвать игры без внутриигрового магаза или игр без кучи длс, так то не далеко от правды
В годы моей молодости "донат" это когда ты за деньги покупал преимущество в онлайновой игре из-за чего донатеры были на верху всех рейтингов, а остальные для массовки. В SC сейчас конечно тоже можно купить кораблики, вот только купить эти же корабли за внутриигровую валюту не так сложно, и всё равно нужен скилл
У меня есть ещё лучше вопрос - в неё можно играть а не бороться с багами и паршивым сетевым кодом?