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Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, Шутер, MMO, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
7.8 1 078 оценок

В Star Citizen празднуют китайский новый год: игроков ждут бесплатные полёты и праздничные наборы

Zere
Новости

В Star Citizen Началось празднование китайского нового года "Lunar New Year 2025", бесплатные полёты с 28 января по 17 февраля, а так же реферальная акция приведи друга, за которую обойм друзьям дают байк "Dragonfly" с новогодней краской "Coalfire". Подробнее о событии можно прочитать на официальном сайте. О том как получить байк описано в разделе "гайды".

В игровом магазине стали доступны игровые пакеты с кораблём Cutter, "красной" краской для корабля, красным набором брони и оружием со скидкой 15% и Cutlass black, тоже особой краской, набором брони и оружием красного цвета со скидкой 20%. В обычное время эти наборы не имеют красок, брони и оружия и стоят 60$ и 125$

Помимо этого стартовала вторая часть ивента "Спасти Стэнтон", в ходе которой нужно опять выполнить несколько заданий, что бы получить постоянную награду на свой аккаунт.

Star Citizen: Гайд по Регистрации, событиям и выгодному приобретению
-5
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
BewitchingBaron

Донатная помойка подготовила новый пакет картинок для окучивания лохов, налетай.

2
Zere

Ну ёмаё, картинка только на сайте, ты в игру зайди, там уже давно не картинки летают

-1
Александр Дантес Zere

Неее... МмМ все точки на ё уже расставила и всем всё разъяснила, так что как нибудь без меня)))

0
Рикочико

Не бесись.

0
Unicorling

Я помню в том году у друга ак взял, стартовал на какой то облачной планете, были фризы и фпс низкий, улетел с неё всё отлично заработало, такое себе, из за этого забил

0
Zere

Это "планета" Крусейдер - газовый гигант по факту, облака довольно сложная конструкция для просчётов, поэтому у многих лагает, особенно на мониторах в 2К и высокой частотой кадров. А ещё настройки графики могли быть не подходящие. И количество оперативы нужно 32Гб. У меня райзен 5700х и RTX 2070S И проблем с облаками нет.

Попробуй сейчас поиграть, создай свой акк, и начни на Лорвиле или АркКорп (на Ньюбебидже погода сложная, там метели, тоже может просаживать фпс)

0
Unicorling Zere

у меня 32 гб и 3080ти (аналог 4070) 5700х3д в то время был 5600х

0
Zere Unicorling

Тогда явно что-то с настройками, если ты не в 4к пытался играть, то скорее всего пытался все настройки на ультра включить, а там были что-то было, что прям сильно грузило систему, то ли с лучами связано, то ли длсс, то ли настройка облаков, не помню точно. Но сам факт что на 2070 я проблем не видел с облаками.

0
Unicorling Zere

Да и облака какие то убогие при этом, я их и на высокий ставил и на средний, никакого эффекта. В принципе уже не важно, играть в это уже не буду, качать её очень долго просто чтоб посмотреть как на новом проце не охота

P.S. Там чтоб не было фризов нужна DDR5

-1
Темный-Властелин

статистика лохов, пока они есть будет и стар ситизен, если игру закроют, значит лохов в мире не осталось))

0
Zere

Действительно, а те кто покупают каждый год новую фифу, в которой ничего нового не добавляют. Или банально покупают игры низкого качества. Или которые поддерживают "рублем" наличие лутбоксов в соло играх, это не лохи?

0
Punisher1

Бесплатные полëты а что есть платные 😂😂😂

0
Zere

Не понял я шутки... Не заплатив можно попасть в игру только во время "бесплатный полётов"

0
MLShadow

Неужели патч настолько улучшает ситуацию, что они запускают фрифлай? В 4.0 вообще половина всего не работало.

0
askazanov

Она ещё существует!? ))))

-1
Zere

Это же SC она же вечная:)) Уже столько бабок собрала, зачем такое закрывать:)

0
-zotik- Zere

А были новости какие то проблемы, увольнения и тд

0
Zere -zotik-

Да это всё мелочи, у игровых студий такое всегда происходит. В SC вроде уволили тестеровщиков, которые видимо фигово тестировали и директора по маркетингу, тип якобы он думал слишком много о деньгах а не о игре. Но это я по памяти пишу, могу напутать всё. Так что ничего страшного не произошло, больше шума чем новости

0
-zotik- Zere

Там была разминка именно в директорских креслах, думаю если интересно можно по сайту в новостях глянуть, если интересно)

0
michael_reds Zere

А вернули в итоге Сэнди, забавно

0
Пользователь ВКонтакте

Уже лет 10 как денюшку качают, никак не удовлетворятся. // Георгий Грунь

-1
Zere

А ты сколько лет денюжки зарабатываешь уже? Удовлетворился уже и больше не зарабатываешь?:)

0
Пользователь ВКонтакте

Много ли заплатили? // Александр Фадеев

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Лично я не планировал, один раз заплатил за "Тарков" и не уверен, что это было разумно и еще когда-то покупал лицензированный диск "зов припяти", то да, то не жалко. // Георгий Грунь

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

К чему тогда возмущение? // Александр Фадеев

0
Syxoff

В эту донатную помойку кто то играет?

-2
Zere

Донатеры играют:)

4
JustA_NiceGuy

Теперь любая игра которая стоит денег - донатная помойка? Настолько сильно деградировал твой мозг?)

0
-zotik- JustA_NiceGuy

Щас реально сложно назвать игры без внутриигрового магаза или игр без кучи длс, так то не далеко от правды

2
Zere -zotik-

В годы моей молодости "донат" это когда ты за деньги покупал преимущество в онлайновой игре из-за чего донатеры были на верху всех рейтингов, а остальные для массовки. В SC сейчас конечно тоже можно купить кораблики, вот только купить эти же корабли за внутриигровую валюту не так сложно, и всё равно нужен скилл

0
michael_reds

У меня есть ещё лучше вопрос - в неё можно играть а не бороться с багами и паршивым сетевым кодом?

0