В Star Citizen пройдет бесплатный доступ 15-27 мая и ежегодная внутриигровая выставка кораблей

В Star Citizen с 1 по 27 мая пройдут бесплатные полёты и ежегодное событие "Invictus Launch Week 2955". На планете ArcCorp откроется выставочный зал, где можно будет осмотреть и взять в аренду на 2 дня покататься представленные на выставке корабли. А так же к одной из крыш припаркован корабль Идрис, по интерьеру которого можно прогуляться и оценить, на что разработчики тратят деньги спонсоров. Для получения доступа к бесплатным полётам, нужно зарегистрировать аккаунт по реферальной ссылке и нажать на "кнопку", показанную на изображении выше.

Выставка кораблей будет добавлена в игру вместе с патчем 4.1.1, который исправляет много ошибок и добавляет немного новых заданий. И очень много заданий для любителей "охоты за головами" за игроками, которые перешли черту закона (В системе Стентон). Чем больше на сервере игроков с "крайм статусом", тем больше подобных заданий будет доступно.

Так же вовремя выставки разработчики предлагают два стартовый пакета, по выгодной цене, в комплекте с которым идут 2 комплекта брони для персонажа и краска для корабля. А также страховка для корабля на 120 месяцев. (страховка начнёт работать после релиза и позволит сэкономить на восстановлении корабля после его разрушения).

Star Citizen: Гайд по Регистрации, событиям и выгодному приобретению