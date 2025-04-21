В Star Citizen пройдет бесплатный доступ 20-28 апреля

С 20 по 28 апреля пройдут очередные бесплатные полёты. На этот раз, доступ отрыли не одновременно с новым патчем, а уже стабилизировав билд.

Что бы начать, нужно зарегистрироваться на сайте игры (ссылка на регистрацию есть в разделе гайдов). далее на странице новостей нажать "TAKE-OFF" (изображение выше). И на следующей странице нажать "FLY FOR FREE", после чего вам предложат установить игру. ~130ГБ. Ставить игру на HDD плохая идея, хорошо это не закончится, но в игру войти возможно всего удастся. Так же рекомендуется иметь не менее 32ГБ оперативной памяти или не менее 30ГБ файл подкачки на SSD. На время доступа всем, кто нажмёт на сайте кнопку "FLE FOR FREE" выдадут корабли, показанные на изображении выше, для ознакомления.