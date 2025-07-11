В Star Citizen прошла масштабная волна банов, планируется дальнейшее ужесточение мер безопасности

В игре Star Citizen началась масштабная волна банов, направленная против читеров. Об этом официально сообщила компания Cloud Imperium Games, разработчик игры. Поводом для таких жёстких мер стало заметное увеличение числа нарушителей в последние месяцы.

Хотя Star Citizen никогда не считалась игрой с повсеместным использованием читов, первые тревожные сигналы начали появляться ещё в начале 2023 года. Спустя более десяти лет после выхода игры в ранний доступ, ситуация усугубилась настолько, что CIG инициировала одну из самых крупных зачисток в истории проекта.

По словам ведущего менеджера сообщества Ульфа Кюршнера, игроки оказали серьёзную помощь в выявлении нарушителей. Он поблагодарил сообщество за их сообщения, подчеркнув, что они «по-настоящему ценны».

«Мы понимаем, что некоторые пользователи экспериментируют из любопытства или считают, что помогают выявлять проблемы — но даже такие действия могут навредить игре. Подобное поведение может привести к серьёзным последствиям, вплоть до полного закрытия аккаунта»

Разработчики не раскрывают технические подробности, как именно определяются читеры, поскольку это стандартная практика, чтобы не дать злоумышленникам информацию для обхода защиты. Известно только, что волна началась «недавно» — после выхода последних обновлений. Кюршнер также подтвердил, что это только начало, и в ближайшем будущем последуют дополнительные меры.

Хотя CIG всегда была достаточно лояльна к использованию сторонних инструментов и модов (особенно для локализации и креативных проектов), использование читов с целью получения игрового преимущества нарушает правила сервиса. Поэтому текущая волна банов не направлена против моддеров, а только против тех, кто использует вредоносные или нечестные инструменты.

Игроки заметили, что ситуация вышла из-под контроля в начале июля 2025 года, когда появились свидетельства, что некоторые читеры могли полностью обворовывать инвентари других игроков, находясь даже не рядом, а просто на том же сервере. Такие инциденты заставили некоторых фанатов с высокими вложениями временно покинуть игру. Также зафиксированы более привычные читы: аимботы, бессмертие, прохождение сквозь объекты, манипуляции с физикой и другие.

Cloud Imperium Games обещает продолжить активную борьбу с нарушителями и делать Star Citizen безопасной и честной средой для всех игроков.

Официальный анонс Star Citizen состоялся более 13 лет назад, но игра до сих пор так и не дошла до релиза.