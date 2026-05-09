В Star Citizen с 14 по 27 мая пройдут бесплатные полёты

Разработчики вновь анонсировали две недели бесплатного доступа в игру с 14 мая (ориентировочно с 19:00 по МСК) по 27 мая (ориентировочно до 19:00 по МСК).
Бесплатные полёты будут проходить одновременно с выставкой DefenceCon 2956. На которой будут продемонстрированы существующие боевые корабли доступные в игре, а также появится несколько новых. Количество играбельных кораблей в игре уже приближается к 300 сотням. Вот несколько примеров ожидаемых новинок:
Все новинки появятся в игре в день выставки производителя и там же их скорее всего можно будет взять бесплатно в аренду, что бы полетать (по крайней мере во время подобных выставок всегда была бесплатная внутриигровая аренда кораблей).
Разработчик напоминает, что все корабли будут доступны в игре за внутриигровую валюту, крафт или в качестве награды за события или квесты.
Так же во время события на Твиче, просмотр стрима по Star Citizen можно будет получить лётный костюм на свой игровой аккаунт:
Вместе с выставкой в игре появится обновление 4.8, одно из нововведений которых это изменение влияния брони на перегрузки во время полётов, теперь для уменьшение нагрузки на пилота во время резких манёвров, желательно использовать летные костюмы/броню которые в разной степени снижают перегрузки. И один такой костюм можно будет получить за просмотр стрима (или приобрести в игре, но вероятно в другой расцветке или дизайна).
Для получения награды за просмотр стрима, а так же для доступа в игру во время бесплатных полётов, нужно будет зарегистрировать аккаунт или использовать уже имеющийся. Для доступа к бесплатным полётам скорее всего нужно будет нажать на специальный баннер, а для получения костюма, привязать твич к аккаунту игры и просмотреть стрим с активным drops в течении 4х часов.
Использование реферального кода при регистрации аккаунта или в течении 24ч после регистрации, добавит вам на аккаунт 50 000 "кредитов" к стартовой сумме, поэтому спрашивайте код у играющих друзей или можете использовать код из гайда по регистрации.
Все ваши приобретения внутри игры сохранятся на все последующие бесплатные полёты, до тех пор, пока в игре не будет очередной вайп (в том числе вайп на релизе).
Лётный костюм за твич дропс останется на всегда.
Не официальные рекомендуемые системные требования для Full HD и рекомендации:
SSD M2
ОЗУ 16ГБ + 40Гб файл подкачки на SSD или ОЗУ 32Гб + 10Гб файл подкачки на SDD (возможно больше, если будет большая нагрузка на память из-за выставки) Файлы подкачки на HDD или медленных sata SSD должны быть отключены, что бы система не пыталась их использовать во время игры.
Видеокарты достаточно уровня 2070 или аналогичной. По умолчанию сейчас игра работает на api Вулкан, которая использует больше видеопамяти, чем DirectX, поэтому с 8Гб видеопамяти настройки текстур возможно будет выставить не выше средних. После запуски игры в настройках можно будет сменить Вулкан на DirectX, который использует меньше видеопамяти.
Текущая версия VR работает только на Вулкане и не поддерживает все возможности VR на данный момент.
Процессора должно быть достаточно уровня Ryzen 3600 и мощнее.
Если у вас возникнут сложности с запуском игры или в самой игре сразу обращайтесь на сервер одного из русскоязычных сообществ, там вам максимально оперативно помогут решить большинство проблем с игрой, объяснить основы игры или составить компанию.
Так же у игре существует русификатор, официально одобренный.
Здесь же в разделах файлов есть и решение ошибки 19000, если ваш провайдер ограничивает доступ к серверам игры
отличная новость
Лучше не надо.
оно выйдет в релиз?)