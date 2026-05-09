В Star Citizen с 14 по 27 мая пройдут бесплатные полёты

Разработчики вновь анонсировали две недели бесплатного доступа в игру с 14 мая (ориентировочно с 19:00 по МСК) по 27 мая (ориентировочно до 19:00 по МСК).

Бесплатные полёты будут проходить одновременно с выставкой DefenceCon 2956. На которой будут продемонстрированы существующие боевые корабли доступные в игре, а также появится несколько новых. Количество играбельных кораблей в игре уже приближается к 300 сотням. Вот несколько примеров ожидаемых новинок:

Все новинки появятся в игре в день выставки производителя и там же их скорее всего можно будет взять бесплатно в аренду, что бы полетать (по крайней мере во время подобных выставок всегда была бесплатная внутриигровая аренда кораблей).

Разработчик напоминает, что все корабли будут доступны в игре за внутриигровую валюту, крафт или в качестве награды за события или квесты.

Так же во время события на Твиче, просмотр стрима по Star Citizen можно будет получить лётный костюм на свой игровой аккаунт:

Вместе с выставкой в игре появится обновление 4.8, одно из нововведений которых это изменение влияния брони на перегрузки во время полётов, теперь для уменьшение нагрузки на пилота во время резких манёвров, желательно использовать летные костюмы/броню которые в разной степени снижают перегрузки. И один такой костюм можно будет получить за просмотр стрима (или приобрести в игре, но вероятно в другой расцветке или дизайна).

Для получения награды за просмотр стрима, а так же для доступа в игру во время бесплатных полётов, нужно будет зарегистрировать аккаунт или использовать уже имеющийся. Для доступа к бесплатным полётам скорее всего нужно будет нажать на специальный баннер, а для получения костюма, привязать твич к аккаунту игры и просмотреть стрим с активным drops в течении 4х часов.

Использование реферального кода при регистрации аккаунта или в течении 24ч после регистрации, добавит вам на аккаунт 50 000 "кредитов" к стартовой сумме, поэтому спрашивайте код у играющих друзей или можете использовать код из гайда по регистрации.

Все ваши приобретения внутри игры сохранятся на все последующие бесплатные полёты, до тех пор, пока в игре не будет очередной вайп (в том числе вайп на релизе).

Лётный костюм за твич дропс останется на всегда.

Не официальные рекомендуемые системные требования для Full HD и рекомендации:

Спойлер