В Star Citizen стартовый пакет дорожает с 45$ до 60$!

С выходом патча 4.7 и релиза новой Aurora MKII, стартовый пакет за 45$ с кораблём мустанг убрали из продажи. Теперь минимальная стоимость игрового пакета без скидок на распродаже будет 60$

На данный момент игровой пакет с новой Aurora MKII можно купить за 45$, скидка 25%, что выше, чем обычная скидка на игровые пакеты этого ценового уровня, Например на игровой пакет с каттером такой же цены обычная скидка составляла 15%. Будет ли такая же скидка в 25% на будущих распродажах неизвестно. Возможно во время событий Aurora MKII всегда будут продавать за 45$, Тогда игра не подорожает, а минимальная цена так и останется 45$ (ранее разработчики давали скидку и на пакеты за 45$, но этого уже не было 1-2 года).

Но чего не будет на будущих распродажах точно, так это LTI страховки идущей вместе с кораблём в комплекте. LTI страховка прилагается к кораблю только в первый месяц продажи этого корабля после релиза, после этого бессрочная LTI страховка будет заменена на 6 месячную, а вовремя распродаж могут продаваться варианты со страховкой на 24 месяца или более.

LTI страховка это страховка базовой комплектации корабля, в игре после релиза будет являться страховкой уровня Т1 и самой дорогой частью страховки (не считая страховки груза вероятно). Страховку Т1 можно будет купить в игре за внутриигровые деньги, все купленные страховки будут действовать некоторое время, по аналогии с каско и осаго на автомобили. Страховка уровня Т2 будет значительно дешевле, она не входит в LTI и страхует обвесы корабля, если они заменены на новые, отличные от базовой комплектации. А страховка Т3 страхует всё остальное, декор и заполнение шкафчиков снаряжением (но это не точно, подробностей нет, система страхования в разработке). ГЛАВНОЕ! Любой корабль купленный за реальные деньги, не важно, LTI страховка у него или на 6 месяцев, невозможно потерять после уничтожения, если на нём закончилась временная страховка этот корабль всегда можно будет вернуть себе в базовой комплектации, просто это займёт по таймеру большее время, чем если бы страховка была активна. Механика страхования ещё разрабатывается.

Но большинство фанатов игры, стараются приобрести игровой пакет именно с LTI страховкой и для данного игрового пакета и по данной цене, такая возможность будет доступна только 1 месяц.

Поэтому, если вы давно следите за игрой и планируете приобрести доступ в игру в ближайшее время по минимальной цене и с максимальной выгодой, то на данный момент для этого осталась вероятно последняя возможность. Будет ли скидка 25% к игровому пакету с Aurora MKII применяться на следующих распродажах неизвестно, но LTI страховки там точно не будет. Данный стартовый корабль очень хорош при цене в 45$. Версия Aurora MKI имела меньший ДПС из-за орудий меньшего размера.

Так же в комплекте с Aurora MKII идёт краска для корабля и набор брони, которые часто добавляют в виде бонуса на распродажах. Краска скорее всего будет уникальная и в продаже может больше не появиться.

Так что если вы давно хотели купить игровой пакет по минимальной цене, но не решались, сейчас стоит задуматься, потому, что цена на следующих распродажах вероятно будет выше.

Гайд по регистрации и приобретению есть в разделе гайды. Там же можете задавать вопросы по игре.