ЧАТ ИГРЫ
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Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, Мультиплеер, Шутер, MMO, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
7.7 1 107 оценок

В Star Citizen вышло обновление 4.2.1, а с ним и внутриигровое событие "гонка корпораций"

Zere Zere

В Star Citizen началось внутриигровое событие, в котором 4 корпорации будут бороться за влияние в системе. Корпорация победитель получит контроль над прыжковыми вратами в систему Пайро.

Присоединившись к одной из сторон, игрок, за выполнение этапов заданий будет получать внутриигровые награды, броню, оружие и краски для кораблей в расцветках корпорации. Эти награды будут привязаны к аккаунту и появятся в ангаре на сайте.

Так же патч принёс много исправлений и изменений, в том числе ребаланс некоторых кораблей.

5
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Сережаа

Что только не сделаешь, лишь бы не выпускать игру. :3

5
MI6NI9HT

Наконец-то ивент! С весьма вкусными наградами в ангар. Теперь на станциях постоянно кто-то взлетает, кто-то прилетает =) А на аванпостах почти нет места, чтобы свой шип запарковать, у терминалов появилась живая очередь из игроков, которые помогают друг другу перекидывать ресурсы из лифта =)