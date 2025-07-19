В Star Citizen вышло обновление 4.2.1, а с ним и внутриигровое событие "гонка корпораций"

В Star Citizen началось внутриигровое событие, в котором 4 корпорации будут бороться за влияние в системе. Корпорация победитель получит контроль над прыжковыми вратами в систему Пайро.
Присоединившись к одной из сторон, игрок, за выполнение этапов заданий будет получать внутриигровые награды, броню, оружие и краски для кораблей в расцветках корпорации. Эти награды будут привязаны к аккаунту и появятся в ангаре на сайте.
Так же патч принёс много исправлений и изменений, в том числе ребаланс некоторых кораблей.
Что только не сделаешь, лишь бы не выпускать игру. :3
Наконец-то ивент! С весьма вкусными наградами в ангар. Теперь на станциях постоянно кто-то взлетает, кто-то прилетает =) А на аванпостах почти нет места, чтобы свой шип запарковать, у терминалов появилась живая очередь из игроков, которые помогают друг другу перекидывать ресурсы из лифта =)