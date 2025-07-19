В Star Citizen вышло обновление 4.2.1, а с ним и внутриигровое событие "гонка корпораций"

В Star Citizen началось внутриигровое событие, в котором 4 корпорации будут бороться за влияние в системе. Корпорация победитель получит контроль над прыжковыми вратами в систему Пайро.

Присоединившись к одной из сторон, игрок, за выполнение этапов заданий будет получать внутриигровые награды, броню, оружие и краски для кораблей в расцветках корпорации. Эти награды будут привязаны к аккаунту и появятся в ангаре на сайте.

Так же патч принёс много исправлений и изменений, в том числе ребаланс некоторых кораблей.