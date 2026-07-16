В Star Citizen вышло обновление 4.9. Ранее это обновление по планам должно было добавить в игру инстансы и другие улучшения контента, но из-за сильной нестабильности версии 4.8, разработчиками было решено сконцентрировать внимание на исправлении ошибок. Поэтому часть запланированного контента перенесены в патч 4.10 который по планам выйдет уже через месяц, в августе.

Патч 4.9 помимо исправлений для игры добавляет новый контент и "улучшения жизни". Например переработана механика отображения попаданий по цели, при боях на кораблях. Разработчики добавили 8! вариантов реакции перекрестия корабля при попадании по цели, в зависимости от результата - нет урона, урон только по щитам, урон по корпусу и т.п. Но теперь (если эта система не будет лагать), будет проще понять, наносится урон цели или нет, попадаете вы в компонент вражеского корабля или нет.

Помимо визуальных улучшений, в игру добавили и звуковые:

Так же в игре были переработаны "Распределительные центры". Это модно из мест, куда игроков отправляют по заданиям.

Помимо улучшений геймплея, в игру добавили новый вид "брони" в стиле костюмов специальных агентов из кино и новую модель винтовки.

А так же новый корабль Basher от производителя Grey's, который создаёт свои корабли из БУ запчастей. Корабль выглядит очень по пиратски, имеет 6 пушек 2го размера. Но о назначении "копий" и "струны" у корабля, разработчики ничего не рассказали.

Напоминаю, что игра всё ещё находится на стадии альфы, разработка всё ещё ведётся, а все корабли можно получить внутри игры, вкладывать в игру реальные деньги, кроме одноразовой покупки стартового пакета не требуется. Для безопасной покупки стоит использовать банковскую карту и напрямую покупать через свой аккаунт. Предоставлять доступ к своему аккаунту посторонним лицам запрещено правилами игры и не безопасно. Так же опасно покупать игровые пакеты через массовые торговые площадки типа "FunPay" и других подобных. Там очень много мошенников, которые перепродают краденные аккаунты и игровые пакеты, которые потом отзываются разработчиками. Но если вы решили купить там, проверяйте внимательно отзывы и историю акаунта продавцов. В Ру сообществе есть несколько проверенных продавцов, которых знаю большинство РУ игроков в SC, приобретайте доступ в игру и т.п. через них. Приобретать игровой пакет "Гифтом" безопасно у проверенного продавца. Это официальная механика дарения разработчиков. Но если у вас есть своя банковская карта или вы можете купить предоплаченную карту и провести оплату самостоятельно, то такая покупка самая безопасная.

Если у вас есть вопросы по регистрации и покупке, то многое описано в гайде по регистрации.

Для игры так же существует русификатор

Краткий список исправленных ошибок:

Спойлер