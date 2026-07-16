В Star Citizen вышло обновление 4.9. Ранее это обновление по планам должно было добавить в игру инстансы и другие улучшения контента, но из-за сильной нестабильности версии 4.8, разработчиками было решено сконцентрировать внимание на исправлении ошибок. Поэтому часть запланированного контента перенесены в патч 4.10 который по планам выйдет уже через месяц, в августе.
Патч 4.9 помимо исправлений для игры добавляет новый контент и "улучшения жизни". Например переработана механика отображения попаданий по цели, при боях на кораблях. Разработчики добавили 8! вариантов реакции перекрестия корабля при попадании по цели, в зависимости от результата - нет урона, урон только по щитам, урон по корпусу и т.п. Но теперь (если эта система не будет лагать), будет проще понять, наносится урон цели или нет, попадаете вы в компонент вражеского корабля или нет.
Помимо визуальных улучшений, в игру добавили и звуковые:
Так же в игре были переработаны "Распределительные центры". Это модно из мест, куда игроков отправляют по заданиям.
Помимо улучшений геймплея, в игру добавили новый вид "брони" в стиле костюмов специальных агентов из кино и новую модель винтовки.
А так же новый корабль Basher от производителя Grey's, который создаёт свои корабли из БУ запчастей. Корабль выглядит очень по пиратски, имеет 6 пушек 2го размера. Но о назначении "копий" и "струны" у корабля, разработчики ничего не рассказали.
Напоминаю, что игра всё ещё находится на стадии альфы, разработка всё ещё ведётся, а все корабли можно получить внутри игры, вкладывать в игру реальные деньги, кроме одноразовой покупки стартового пакета не требуется. Для безопасной покупки стоит использовать банковскую карту и напрямую покупать через свой аккаунт. Предоставлять доступ к своему аккаунту посторонним лицам запрещено правилами игры и не безопасно. Так же опасно покупать игровые пакеты через массовые торговые площадки типа "FunPay" и других подобных. Там очень много мошенников, которые перепродают краденные аккаунты и игровые пакеты, которые потом отзываются разработчиками. Но если вы решили купить там, проверяйте внимательно отзывы и историю акаунта продавцов. В Ру сообществе есть несколько проверенных продавцов, которых знаю большинство РУ игроков в SC, приобретайте доступ в игру и т.п. через них. Приобретать игровой пакет "Гифтом" безопасно у проверенного продавца. Это официальная механика дарения разработчиков. Но если у вас есть своя банковская карта или вы можете купить предоплаченную карту и провести оплату самостоятельно, то такая покупка самая безопасная.
Если у вас есть вопросы по регистрации и покупке, то многое описано в гайде по регистрации.
Для игры так же существует русификатор
Краткий список исправленных ошибок:
Миссии
- Исправлена ошибка, из-за которой контейнер Cargo A тактической ударной группы не принимал ключ-карту.
- Исправлена ошибка, из-за которой предметы удалялись из всех ящиков при подъеме их с грузового лифта.
- Исправлена ошибка, из-за которой вторая волна истребителей «Вандуул» не атаковала во время миссии «Помощь кораблю в бою» тактической ударной группы.
- Исправлена ошибка, из-за которой лифт из исследовательского крыла на площадку B не открывался во время миссии по исследованию ASD.
- Исправлена ошибка, из-за которой второй Йорманди не появлялся на объекте «Оникс» во время исследования ASD.
- Исправлена ошибка, из-за которой миссии «Бомбардировка» отображались не в пределах локального региона, а по всей системе.
- Исправлена ошибка, из-за которой внешняя часть центрального ядра базы тактической ударной группы на астероиде не имела коллизии.
- Исправлена ошибка, из-за которой выполнение заданий второй фазы ASD Delving могло останавливаться после достижения места выполнения задания.
- Исправлена ошибка, из-за которой дружественные NPC в миссии «Защита бункера» исчезали по истечении времени таймера (00:00).
- Исправлена ошибка, из-за которой уведомление «Полезные советы по заправке» оставалось на экране после смерти и возрождения игрока после миссии по заправке под управлением ИИ, блокируя появление других уведомлений.
- Исправлена ошибка, вызывавшая сообщение о неверном количестве при одновременной продаже товарных коробок, содержащих различное количество материала.
- Исправлена ошибка, из-за которой миссия Nyx Mission Pack 2 не завершалась после сдачи яиц бореальных квазиграцеров на грузовом лифте.
- Исправлена ошибка, из-за которой в миссиях по уничтожению наркотиков создавалась локация, где наркотиков не было, что делало выполнение миссии невозможным.
- Исправлена ошибка, из-за которой головоломка «Выравнивающий рефрактор» в подземельях «Скалопа Никс» зависала на этапе загрузки без анимации, и её нельзя было пройти дальше.
- Исправлена ошибка, из-за которой дверца отсека предохранителей на Rock Cracker не отображала подсказку для взаимодействия, блокируя продвижение по подземелью.
- Исправлена ошибка в миссиях сопровождения в режиме «Корабельные сражения», из-за которой двери ангара не открывались для судна, нуждающегося в сопровождении.
- Исправлена ошибка, из-за которой выполнение миссии ASD Jorrit Dossier: Retrieve Energy Anomaly могло остановиться после достижения места выполнения миссии.
- Исправлена ошибка, из-за которой выполнение миссии по расследованию деятельности контрабандистов Vanduul-Tech в событии «Добро пожаловать в Никс» останавливалось, если игрок подбирал ключи расшифровки до того, как ожидалось выполнение скрипта миссии.
- Исправлена ошибка, из-за которой миссии по уничтожению целей в рамках InterSec не регистрировались как завершенные после уничтожения назначенной цели.
- Исправлена ошибка в патрульных миссиях «Корабельные сражения», из-за которой миссия не могла быть продолжена, если в одной из обозначенных зон сканирования отсутствовал спутник.
- Исправлена ошибка в событии «Добро пожаловать в Никс», из-за которой на вспомогательной станции одновременно появлялось несколько ноутбуков, что затрудняло определение того, какой из них содержит правильный код доступа.
- Исправлена ошибка, из-за которой корабли-заправщики ИИ в миссиях United Wayfarers Club не пристыковывались к заправочному судну игрока после того, как зона была открыта и снова открыта.
- Исправлена ошибка, из-за которой миссия наемников «Новая возможность: Засада» не продвигалась после прибытия в место выполнения миссии.
- Исправлена ошибка, из-за которой в миссии №1 на корабле «Гилли» не появлялись все запланированные волны кораблей ИИ, пропускалась третья волна, включая «Тану».
- Исправлена ошибка, из-за которой миссии по уничтожению спутников не ограничивались локальным регионом, а отображали доступные контракты по всей системе Стантон.
- Исправлена ошибка в событии «Добро пожаловать в Никс», из-за которой миссия «Контрабандисты Vanduul-Tech» не применяла запланированный 60-минутный период восстановления, когда игрок отказывался от контракта.
Корабли и транспортные средства
- Исправлена ошибка, препятствовавшая игрокам стыковаться со станциями и посадочными площадками с помощью стыковочных ошейников.
- Исправлена ошибка, из-за которой подсветка компонентов и башен в режиме точного прицеливания была слишком тусклой, чтобы её можно было разглядеть.
- Исправлена ошибка, препятствовавшая стыковке некоторых кораблей с заправочным судном.
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли застрять в кабине некоторых кораблей после столкновения.
- Исправлена ошибка, из-за которой транспортные средства могли переключаться в режим SCM GUN при движении через прыжковые туннели, квантовом перемещении или обычном полете.
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли разместить горнодобывающее устройство на астероиде, находясь в открытом космосе.
- Исправлена ошибка, из-за которой маршрут квантового путешествия мгновенно сбрасывался после его установки.
- Исправлена ошибка, из-за которой показания компаса транспортного средства отличались от показаний компаса на экране FPS для одного и того же направления в атмосфере.
- Исправлена ошибка, из-за которой выключение и повторное включение питания корабля не восстанавливало работоспособность радара.
- Исправлена ошибка, из-за которой командный модуль «Дрейк» самопроизвольно отстыковывался от своего родительского корабля во время квантового путешествия или обычного полета.
- Исправлена ошибка, из-за которой область видимости (VisArea) в дверном проеме, соединяющем командный модуль Drake с транспортным средством, вызывала проблемы с визуальным отображением.
- Исправлена ошибка, из-за которой основное лазерное оружие «Идриса» визуально попадало в цель, но не наносило урона.
- Исправлена ошибка, из-за которой лазер Идриса имел «мертвые зоны» при наведении на 890 Jump, предотвращая нанесение урона в этих областях.
- Исправлена ошибка, из-за которой серия Gatac Railen мгновенно взрывалась при достижении нулевого уровня критической структурной целостности, вместо того чтобы переходить в отключенное состояние, как предполагалось.
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки на борту корабля «Дрейк Катерпиллар» могли быть физически перемещены внутренним лифтом корабля во время его движения, что иногда приводило к травмам.
- Исправлена ошибка, из-за которой поведение кораблей NPC в бою приводило к некорректным результатам, включая бездействие кораблей во время боя или прямое столкновение с игроком.
- Исправлена ошибка, из-за которой стволы оружия S4 Deadbolt застревали в сетке транспортного средства при размещении на некоторых грузовых платформах, что также затрудняло их удаление.
- Исправлена ошибка, из-за которой несколько машин появлялись в ангаре неправильного размера.
- Исправлена ошибка, из-за которой управляемые и дистанционно управляемые башни по умолчанию использовали разные схемы управления прицеливанием, что приводило к непредсказуемому поведению при переключении между ними.
Места и окружающая среда
- Исправлена ошибка, из-за которой внешняя дверь ангара в отдельных ангарах оставалась закрытой, в то время как внутренняя дверь была открыта, блокируя движение корабля.
- Исправлена ошибка, из-за которой система очистки брошенных кораблей и транспортных средств со временем переставала удалять неиспользуемые суда из посадочных зон, что влияло на производительность сервера и препятствовало высадке игроков.
- Исправлена ошибка, из-за которой туннели в точке перехода могли вернуть игрока в ту же звездную систему, из которой он вылетел, вместо системы назначения.
- Исправлена ошибка, из-за которой лучевые тяги нельзя было использовать внутри зон перемирия на распределительных центрах.
- Исправлена ошибка, из-за которой NPC в нескольких местах у ворот Лорвиля не могли выполнять свои фоновые действия.
- Исправлена невидимая блокировка столкновений в спорной зоне «Орбитуари» в локации «Пиро», которая препятствовала движению игрока.
- Исправлена ошибка, из-за которой доступ к шлюзу в спорной зоне в режиме «Пиро» не переключался автоматически, не позволяя игрокам войти внутрь.
- Исправлена ошибка, из-за которой система управления воздушным движением по умолчанию отправляла запросы на посадку к стыковочным портам в местах, поддерживающих как стыковочные порты, так и площадки.
- Исправлена ошибка, из-за которой корабли рассинхронизировались с кораблями других игроков во время миссий тактической ударной группы.
- Исправлена ошибка, вызывавшая удушье в служебных секциях ангаров на авиабазе Левски.
Инвентарь и товары
- Исправлена ошибка, из-за которой инвентарь становился полностью недоступным и отображал все содержимое как пустое, что влияло на рюкзаки, хранилище на станциях и контейнеры с добычей.
- Исправлена ошибка, из-за которой при надевании нижнего белья значок слота снаряжения исчезал из интерфейса инвентаря, что не позволяло игроку изменить или удалить предмет.
- Исправлена ошибка, из-за которой грузовой лифт отображал сообщение об ошибке «перегрузка», не сообщая игроку о том, что частичная перегрузка груза уже произошла.
- Исправлена ошибка, из-за которой киоск грузового лифта зависал на этапе «Загрузка содержимого», если погрузочная платформа покидала лифт во время его спуска.
- Исправлена ошибка, из-за которой двойной щелчок по предмету брони в инвентаре также надевал соседний предмет.
- Исправлена ошибка, из-за которой кнопка «Купить» на терминале магазина нефтеперерабатывающего завода в Левски визуально смещалась.
FPS и бои
- Исправлена ошибка, из-за которой боевые гранаты не отображали индикатор приближения на HUD после броска.
- Исправлена ошибка, из-за которой у босса-существа Йорманди отсутствовали зоны поражения, делавшие невозможным его победу с помощью задуманной механики.
- Исправлена ошибка, из-за которой Йорманди переставали двигаться и полностью прекращали атаковать после восстановления из состояния оглушения.
Пользовательский интерфейс, экономика и коммуникации
- Исправлена ошибка, из-за которой подсказки взаимодействия могли смещаться относительно поля зрения игрока.
- Исправлена ошибка, из-за которой система обмена игроками не обрабатывала переводы aUEC между игроками.
- Убрали полные топливные капсулы из магазинов, чтобы исправить проблему, из-за которой предварительно заправленные топливные капсулы, доступные в торговых терминалах, отображались под тем же названием, что и пустые, что делало их неразличимыми.
- Исправлена ошибка, из-за которой на дисплеях заправочных станций для утилизации транспортных средств не отображалось текущее количество RMC и CR игрока.
- Исправлена ошибка, из-за которой функция VoIP-связи на расстоянии до 60 метров переставала работать, и VoIP-связь другого абонента не могла перехватить управление.
- Исправлена ошибка, из-за которой глаз Йорманди отображал надпись «Marok Gem» при использовании притягивающего луча.
А когда релиз ? Перед смертью поиграть успею ?))