В Star Citizen вышло обновление Alpha 4.10.1

Помимо очередных исправлений и новых внутриигровых предметов и миссий, главное событие патча 4.10.1 это внутриигровой ивент Orison Relief Support. Очередное событие на крафт и доставку грузов. Главной особенностью события являются награды, которые в этот раз будут привязываться к аккаунту, а не выдаваться в виде чертежей как в прошлый раз. Разработчики услышали игроков и заменили награды практически в последний момент.

Награды за ивент будут начисляться сразу по достижению определённого уровня очков ивента. За каждый следующий уровень будет выдаваться новая награда, оружие в особой расцветке «SecondWind»:

S-38 «SecondWind» — пистолет

FBL-8a SecondWind — лёгкая броня

P4-AR «SecondWind» — винтовка

ORC-mkX SecondWind — средняя броня

Lumin V «SecondWind» — SMG

ADP-mk4 SecondWind — тяжёлая броня

Будут ли бесплатные полёты, разработчики пока не объявили, поэтому в ивенте смогут поучаствовать только владельцы доступа в игру.