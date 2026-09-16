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Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, Мультиплеер, Шутер, MMO, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
7.6 1 146 оценок

В Star Citizen вышло обновление Alpha 4.10.1

Zere Zere

Помимо очередных исправлений и новых внутриигровых предметов и миссий, главное событие патча 4.10.1 это внутриигровой ивент Orison Relief Support. Очередное событие на крафт и доставку грузов. Главной особенностью события являются награды, которые в этот раз будут привязываться к аккаунту, а не выдаваться в виде чертежей как в прошлый раз. Разработчики услышали игроков и заменили награды практически в последний момент.

Награды за ивент будут начисляться сразу по достижению определённого уровня очков ивента. За каждый следующий уровень будет выдаваться новая награда, оружие в особой расцветке «SecondWind»:

  • S-38 «SecondWind» — пистолет
  • FBL-8a SecondWind — лёгкая броня
  • P4-AR «SecondWind» — винтовка
  • ORC-mkX SecondWind — средняя броня
  • Lumin V «SecondWind» — SMG
  • ADP-mk4 SecondWind — тяжёлая броня

Будут ли бесплатные полёты, разработчики пока не объявили, поэтому в ивенте смогут поучаствовать только владельцы доступа в игру.

Обновления 64
6
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Egik81

Я думаю это игра займет не одну главу в учебниках по маркетингу как пример качественной продажи продукта который не был готов.

7
Eclair_93

До сих пор альфа)))))))) Потом бета лет 20 еще.