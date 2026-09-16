В Star Citizen вышло обновление Alpha 4.10.1

Помимо очередных исправлений и новых внутриигровых предметов и миссий, главное событие патча 4.10.1 это внутриигровой ивент Orison Relief Support. Очередное событие на крафт и доставку грузов. Главной особенностью события являются награды, которые в этот раз будут привязываться к аккаунту, а не выдаваться в виде чертежей как в прошлый раз. Разработчики услышали игроков и заменили награды практически в последний момент.
Награды за ивент будут начисляться сразу по достижению определённого уровня очков ивента. За каждый следующий уровень будет выдаваться новая награда, оружие в особой расцветке «SecondWind»:
- S-38 «SecondWind» — пистолет
- FBL-8a SecondWind — лёгкая броня
- P4-AR «SecondWind» — винтовка
- ORC-mkX SecondWind — средняя броня
- Lumin V «SecondWind» — SMG
- ADP-mk4 SecondWind — тяжёлая броня
Будут ли бесплатные полёты, разработчики пока не объявили, поэтому в ивенте смогут поучаствовать только владельцы доступа в игру.
Я думаю это игра займет не одну главу в учебниках по маркетингу как пример качественной продажи продукта который не был готов.
До сих пор альфа)))))))) Потом бета лет 20 еще.