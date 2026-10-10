В Star Citizen вышло обновление Alpha 4.10.2

В Star Citizen вышло очередное "малое" обновление. В этом обновлении разработчики обновили сетевой код, отвечающий за поведение физический объектов, что бы уменьшить количество рассинхронизации клиента и сервера. Теперь физика игры, в особенности взаимодействие с грузами, должны стать более правильными и стабильными. А поведение предметов более естественное.

Небольшое улучшение работы игры в VR. В VR теперь есть собственное масштабирование, которое работает за счет сужения поля зрения. Это временное решение для прицелов, пока мы не получим полностью физически реализованные прицелы. Для опытных пользователей доступны персонализированные настройки, инструкция по которым приведена на сайте.

В альфа-версии 4.10.2 исправлено 71 проблема, возникшая с момента выхода версии 4.10.1, включая множество эксплойтов. Речь идёт о давних проблемах с кораблями и предметами, неработоспособности техники при выходе из квантового режима, недоступности контрактов в момент их принятия, некорректном отображении шасси и декалей на нескольких типах корпусов, неправильных названиях комплектов брони и шлемов, отсутствии деталей или места для хранения, а также о вылете техники из ангара под наклоном или с уже работающими двигателями. 13 из этих проблем поступили к нам напрямую через Совет по проблемам , и каждая из них содержит ссылку на оригинальный отчёт.

Главное же событие патча это выход новой версии корабля серии Constellation, как и в слечае с Aurura MK1, усторевшие версии кораблей уходят на пенсию и выводятся из продажи на сайте и в игре. Ранее купленные корабли за реальные деньги, останутся доступны в игре всем владельцам и доведены до "золотого стандарта". Все версии Constellation были переработаны и улучшены. Улучшен обзор из кабины, добавлены физические модели компонентов и их расположение в корабле и другие мелкие улучшения. Старая версия Constellation имеет обозначение МК4.

Новая Constellation Mk V Centaurus стала чем-то средним по размерам между кораблями Zeus и Perseus. Имеет вооружение в виде 4 пушек 5го размера у пилота и двух управляемых вручную турелей с 4 пушками 4го размера на каждой. А так же 32 ракеты 2го размера. Данный корабль имеет манёвренность ниже, чем у версий МК4, а так же значительно большие габариты, но из-за основного вооружения, лучше подходит для игры в соло (PVE) или небольшой группой до 5 игроков. На борту корабля так же имеется боевой истребитель, как и у Constellation MK4 Andromeda. Но в отличии от Андромеды. У МК5 используется истребитель в стилистике RSI и это тоже новый корабль.

Цены на новую Constellation ещё не обьявлены, но все желающие могут получить её в аренду в игре, выполнив небольшое специальное ивентовое задание.

Вместе с патчем в игре начался внутриигровой ивент, который вкючает в себя миссии всех видов деятельности в игре, это FPS бои, космические бои, сальваж, майнинг, доставка грузов, заправка кораблей и д.р. миссии. Все задания разделены на несколько веток накопления ивентовых очков + общая ветка, в которой сумируются все заработанные очки. В каждой ветке нужно заработать по 10000 очков и 30000 в ветке общего прогресса. Статус прогресса ивента можно найти на вкладке "журнал" в мобигласе.

На награды разработчики в этот раз раскошелились (изображения техники на скриншоте наград это скины для этой техники). Так же за ивент игроки получат кораблельные компоненры высокого класса. Все награды будут привязаны к аккаунту и будут отображаться в ангаре. И останутся у игрока навсегда, даже в случае вайпа (который планируется как минимум на релизе игры).

Так же в настоящий момент в офисе разработчиков проходит демонстрация Squadron 42 западным контент мейкерам, которая продлится до понедельника. На данный момент доступны только "устные" комментарии и впечатления от SQ42, т.к. встреча проходит под соглашением о неразглашении. Более подробную информацию сообщество сможет получить только после окончания мероприятия. Но на данный момент, по результатам первого для, есть несколько коментариев от ведущих западных стримеров вида: "Это самый лучший симулятор ходьбы в мире" или "Вы не доогцениваете Squadron 42, это лучше чем вы можете себе представить". Так же многие указывают, что у игры в первые часы слишком много кат сцен и слишком мало прямого геймплея.

Напоминаю, что SQ42 засветился в Steam (утечка достижений и ссылки на steam с кнопкой "добавить в желаемое"), а дата релиза назначена на 2 квартал 2027 года.

Вот перевод одного из отзывов по демонстрации SQ42:

Для принятия участия во внутриигровом ивенте SC нужно иметь доступ в игру. Бесплатные полёты на данный момент не планируются (Следующие бесплатные полёты ориентировочно в ноябре)

Банковсикие карты РФ не работают на официальном сайте из-за санкций. Поэтому, что бы поддержать проект финансово и получить доступ в игру, необходимо раздобыть иностранную банковскую карту (так же есть сервисы, где выпускают криптовалютные карты) или обратитьться за помощью с покупкой к проверенному продавцу. Более подробная информация по регистрации, приобретению и возможных бонусах, есть вразделе гайдов.