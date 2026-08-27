В Star Citizen вышло обновление alpha 4.10 - в игре появился первый инстанс с PvE-испытанием

В Star Citizen вышло обновление. Помимо исправления ошибок, добавления новых предметов и кораблей (в игру добавили Kruger S-65 Stingray) и перебалансировки старых. В игру добавлено первое инстансовое ПВЕ испытание для группы игроков до 4х человек "Осада Орисона". По сюжету события, преступная группировка «Nine Tails» совершило атаку на город Орисон уничтожая всех на своём пути. Охрана города ведёт бои с преступниками, но им нужна помощь для устранения лидеров группировки, засевших на захваченных платформах города. Игроку в одиночку или с напарниками придётся прорваться сквозь толпы врагов и победить нескольких элитных врагов (боссов), что бы выполнить задание.

Бесплатные полёты, пока запущены небыли. Информации от разработчиков нет. Возможно будет запущены позже, когда убедятся в стабильности новой версии.