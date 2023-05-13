Видео Star Citizen показывает новое руководство, которое появится в Alpha 3.19 ©

Cloud Imperium Games выпустила новый видеоролик, в котором показано, как Star Citizen в скором времени устранит одну из своих самых серьезных проблем.



Если не обращать внимания на объективно сверхдлинный цикл разработки, одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются новые игроки Star Citizen, является отсутствие полноценного руководства. Игра все еще находится на стадии альфа-версии, и когда-то в ней был туториал, но он быстро устарел и был отменен.

В следующем обновлении, Alpha 3.19, появится совершенно "New Player Experience", который, по сути, является расширенным руководством, обучающим вас. Это особенно важно, поскольку обновление будет запущено в начале недели запуска Invictus с ее событием Free Fly Event, а это значит, что множество новых игроков наводнят вселенную игры и захотят научиться вставать с кровати, когда они впервые появятся в своей комнате.



Вы думаете, что это шутка, но есть множество людей, которые спрашивали об этом в чате игры. Кстати, просто нажмите "Y" на клавиатуре.

Тем временем краудфандинговая кампания Star Citizen превысила $569 миллиона ($569 829 275 на текущий момент). Число зарегистрированных аккаунтов составляет 4 573 148.

Star Citizen выйдет приблизительно в XXI веке.