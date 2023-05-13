Star Citizen 29.08.2013
8 967 оценок

Видео Star Citizen показывает новое руководство, которое появится в Alpha 3.19

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R_Mor
Новости

Cloud Imperium Games выпустила новый видеоролик, в котором показано, как Star Citizen в скором времени устранит одну из своих самых серьезных проблем.

Если не обращать внимания на объективно сверхдлинный цикл разработки, одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются новые игроки Star Citizen, является отсутствие полноценного руководства. Игра все еще находится на стадии альфа-версии, и когда-то в ней был туториал, но он быстро устарел и был отменен.

В следующем обновлении, Alpha 3.19, появится совершенно "New Player Experience", который, по сути, является расширенным руководством, обучающим вас. Это особенно важно, поскольку обновление будет запущено в начале недели запуска Invictus с ее событием Free Fly Event, а это значит, что множество новых игроков наводнят вселенную игры и захотят научиться вставать с кровати, когда они впервые появятся в своей комнате.

Вы думаете, что это шутка, но есть множество людей, которые спрашивали об этом в чате игры. Кстати, просто нажмите "Y" на клавиатуре.

Тем временем краудфандинговая кампания Star Citizen превысила $569 миллиона ($569 829 275 на текущий момент). Число зарегистрированных аккаунтов составляет 4 573 148.

Star Citizen выйдет приблизительно в XXI веке.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Vuqar1992

Нахуя там туториал если сама игра толком не оптимизирована? 12700KF + 3060 с трудом выдает 30 кадров

1
Vuqar1992

Не туториала игроки все эти годы ожидают а нормальной оптимизации этого корыта

1
Царь под горой

дичь

0
Царь под горой

сделали бы лучше космических ренджеров

0
SexualHarassmentPanda

Вот вам мануалчик за ваши пол миллиарда донатов 😆😆

0
antonborisov198

Я уже давно пришёл к выводу, что если игре требуется руководство(не просто обучение, а прям туториал целый), то это неинтересное гoвно мамонта.

-2