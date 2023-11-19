Видеоролики Star Citizen с участием персонажа Гармана Хамбла оставили сообщество в замешательстве

Сегодня разработчик Star Citizen компания Cloud Imperium Games выпустила два забавных видеоролика с участием "Гармана Хамбла, специалиста по безопасности", оставив сообщество в замешательстве.

В роликах показан грубоватый, но симпатичный "внештатный специалист по безопасности" по имени Гарман Хамбл, который борется с преступниками в стихах. В первом ролике Гарман спасает человека, ограбленного в зоне 18, в центре похожей на Корусант урбанистической планеты ArcCorp. Обезвредив агрессора, наш герой приступает к поеданию буррито, которое в Star Citizen является одним из основных блюд. В ролике не так много экспозиции, но это хороший взгляд на Aera 18, которая, несмотря на то, что была реализована несколько лет назад, выглядит довольно эффектно.

Второй ролик еще более интересен, поскольку в нем рассказывается о Pyro, совершенно новой системе с абсолютно новыми планетами, которая только что была реализована в собственной тестовой среде и вскоре (надеемся) будет интегрирована со Stanton через точку перехода.

На этот раз мы видим один из самых технически впечатляющих элементов Star Citizen - возможность перевозить транспортные средства и космические корабли внутри других кораблей и, при желании, управлять ими в полете и даже выпрыгивать из них.

Разумеется, все это также заканчивается заслуженным буррито.

Несмотря на то, что оба ролика очень забавны и хорошо демонстрируют некоторые интересные вещи, которые можно делать в игре, они также оставили сообщество в некотором замешательстве.

Cloud Imperium Games не дала никаких пояснений по поводу их существования и назначения.

Являются ли они просто развлекательными? Предполагается, что они приурочены к Межгалактической аэрокосмической выставке и ее событию свободного полета? Может быть, они заменяют Джекса МакКлири (Jax McCleary) и его подделки под Top Gear, которые были неотъемлемой частью IAE в предыдущие годы, пока их главный герой не заблудился в системе Pyro? Возможно, они даже могут быть тизером обновленной системы охотников за головами.

Пока Cloud Imperium Games не говорит о них ни слова.

А пока Star Citizen находится в свободном доступе до 30 ноября, и вы можете сами опробовать ее, а также более 100 ее кораблей и транспортных средств, чтобы узнать, сможете ли вы повторить подвиги Гармана Хамбла.

Star Citizen находится в состоянии альфа-версии раннего доступа для ПК (другие платформы не планируются) и финансируется в рамках одной из крупнейших в истории краудфандинговых кампаний: игроками было обещано 627 781 787 долларов. В игре также зарегистрирован 4 907 181 пользователь, но не все из них являются платными. Многие просто завели аккаунты, чтобы участвовать в бесплатных мероприятиях, подобных тому, что проходит сейчас.

В разработке находится и однопользовательский приквел под названием Squadron 42, и недавно мы узнали, что он уже полностью готов. Дата выхода пока не объявлена.