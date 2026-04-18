Star Conflict закроется осенью 2026 года - разработчики объявили о завершении проекта

Компания Gaijin Entertainment сообщила о прекращении поддержки космического MMO-экшена Star Conflict. Проект окончательно завершит работу 10 октября 2026 года.

По словам разработчиков из Star Gem Inc., решение было принято из-за совокупности проблем: технических ограничений, роста затрат на поддержку серверов и снижения числа активных игроков. В студии отметили, что не хотят доводить игру до состояния «медленного угасания», поэтому решили заранее объявить о закрытии.

Процесс завершения проекта будет проходить поэтапно. Уже 14 мая отключат регистрацию новых аккаунтов, а с 1 июня прекратится монетизация — внутриигровые покупки станут недоступны. При этом сами серверы продолжат работать до октября, и весь контент останется доступен игрокам без ограничений.

Разработчики также пообещали провести «прощальное лето» с бесплатными активностями. В течение нескольких месяцев пользователи смогут получить доступ к платному контенту и принять участие в специальных событиях с повышенными наградами.

До полного закрытия команда сосредоточится на стабильной работе серверов и поддержке игры, а новый контент выпускаться уже не будет.