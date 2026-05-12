Автор оригинального Star Fox поддержал новый дизайн героев, несмотря на критику фанатов

После анонса нового Star Fox фанаты раскритиковали обновленный внешний вид Фокса МакКлауда и других персонажей, но создатель оригинальных дизайнов Такая Имамура неожиданно встал на сторону Nintendo.

Художник, работавший над Star Fox еще в 90-х, заявил, что именно так он всегда и представлял героев серии.

По словам Имамуры, новые модели практически полностью совпадают с тем образом, который был у него в голове во времена разработки Star Fox 64. Особенно ему понравились более реалистичные черты персонажей и проработанная мимика.

При этом художник признался, что ему все еще очень нравится более мультяшная версия Фокса из киноадаптации Nintendo, назвав ее «слишком милой».

Новый визуальный стиль Star Fox разделил сообщество. Часть игроков считает сочетание мультяшных пропорций и реалистичных животных черт довольно странным и даже пугающим. Многие фанаты хотели бы видеть стиль, ближе к фильмам Nintendo.

Сам Имамура намекнул, что ограничения технологий в 90-х не позволяли реализовать его первоначальное видение персонажей, поэтому современные версии выглядят ближе к оригинальной задумке авторов.