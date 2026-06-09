Nintendo возвращает Star Fox, но делает это в партнёрстве с внешней студией - Velan Studios

Создатели Knockout City и Mario Kart Live: Home Circuit официально подтвердили своё участие в разработке ремейка классической игры 1997 года для Nintendo Switch 2. Студия Velan Studios, известная своими инновационными проектами, рассказала о работе над игрой, которая выйдет уже 25 июня 2026 года.

Согласно заявлению разработчиков, ремейк создаётся на собственном движке Velan Studios под названием VIPER. Эта технология позволяет добиться высокой детализации изображения и гарантирует стабильные 60 кадров в секунду во время геймплея, при этом все кинематографические сцены отображаются в реальном времени.

Это не первый проект Velan Studios для Nintendo. Ранее студия работала над уникальным гибридным проектом Mario Kart Live: Home Circuit, который сочетал видеоигру с управлением реальными радиоуправляемыми машинками.

Во время сегодняшней презентации Nintendo Direct (прошла 9 июня 2026 года) была анонсирована и сразу выпущена демоверсия игры для Nintendo Switch 2, позволяющая опробовать геймплей до официального релиза.

Новость о разработчике вызвала интерес в игровом сообществе. Игроки положительно оценили выбор студии, известной своим креативным подходом и техническими решениями, что вселяет надежду на качественное переосмысление классической франшизы. Velan Studios также выразила гордость от участия в проекте и заявила, что приложит все усилия, чтобы оправдать ожидания фанатов.

Информация о проекте