Новые Star Fox и Yoshi вышли благодаря фильму Super Mario Galaxy - Миямото раскрыл стратегию Nintendo

Nintendo продолжает активнее развивать свои менее популярные франшизы, и, как оказалось, это напрямую связано с кинопроектами компании. Во время интервью журналу Famitsu легендарный геймдизайнер Сигэру Миямото рассказал, что выпуск новых игр Star Fox и Yoshi был связан с работой над фильмом The Super Mario Galaxy Movie.

По словам Миямото, когда в сценарий фильма решили добавить Фокса МакКлауда, внутри компании сразу возникла идея выпустить новую игру серии. Аналогичная ситуация произошла и с Йоши: персонажа планировали сделать важной частью картины, поэтому Nintendo дала зелёный свет разработке Yoshi and the Mysterious Book.

При этом Миямото подчеркнул, что подобный подход не является строгим правилом. Решения принимаются индивидуально для каждого проекта, однако фильмы и игры всё чаще разрабатываются параллельно, чтобы усиливать интерес друг к другу. По его словам, похожим образом ранее координировалась работа над первым фильмом о Марио и игрой Princess Peach: Showtime!, чтобы образ принцессы был одинаково ярким в обоих проектах.

Такой подход может стать новой долгосрочной стратегией Nintendo. На фоне подготовки фильма The Legend of Zelda, премьера которого ожидается в апреле 2027 года, фанаты уже предполагают, что компанию может ждать ещё один крупный игровой анонс, связанный с выходом картины. Пока официально подтверждён лишь ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time, но не исключено, что Nintendo готовит и другие сюрпризы.