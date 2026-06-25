По словам Digital Foundry, ремейк Star Fox - одна из самых визуально красивых игр на Nintendo Switch 2

В дополнение к обзорам, сегодня также появился технический анализ Star Fox от Digital Foundry. Вердикт однозначно положительный: по мнению технических энтузиастов, ремейк — одна из самых отполированных и впечатляющих игр на Nintendo Switch 2, а также настоящая демонстрация возможностей аппаратного обеспечения консоли.

Игра, разработанная на собственном движке Viper от Velan, предлагает современную и удивительно отточенную графику, способную максимально использовать возможности мобильного оборудования платформы. Эстетика чистая и последовательная благодаря использованию физически корректного рендеринга, который придаёт материалам правдоподобный вид и ощущение реалистичного веса. Система освещения также особенно удачна: глубина резкости, размытие в движении и объёмные эффекты плавно сочетаются, создавая кинематографическое изображение, не ухудшая читаемость происходящего.

Окружение — одна из сильных сторон ремейка. Объёмные эффекты добавляют глубины как пространственным, так и атмосферным локациям, а подводные участки выигрывают от очень убедительных каустических эффектов и частиц. Дальность прорисовки врагов тщательно контролируется, расширяя восприятие пространства без изменения типичного для жанра динамичного игрового процесса. По сравнению с предыдущими версиями, улучшения очевидны с первого уровня: более широкая дальность прорисовки, более реалистичная вода и значительно более сложная система управления эффектами.

Что касается производительности, Star Fox поддерживает стабильные 60 кадров в секунду без рывков или значительных просадок, с чрезвычайно быстрой загрузкой. Качество изображения, похоже, колеблется в районе 1080p, что обеспечивает стабильную и чистую картинку. На HDR-телевизоре игра становится ещё ярче, с пиками яркости, которые усиливают более интенсивные эффекты.

Digital Foundry также хвалит новые кат-сцены в реальном времени, которые добавляют динамики повествованию, сохраняя при этом фирменный стиль серии. Однако есть и небольшие недостатки: отсутствие визуальной обратной связи при ударах может сделать понимание действия менее мгновенным, а более длинные кат-сцены иногда нарушают темп. Это незначительные детали, которые не умаляют того, что в целом считается превосходным техническим достижением.