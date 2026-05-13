Сигэру Миямото рассказал, как родилась необычная идея "животной" вселенной Star Fox

История Star Fox могла сложиться совсем иначе. По словам легендарного геймдизайнера Сигэру Миямото, Nintendo изначально сознательно отказалась от привычной научной фантастики с людьми, роботами и космическими солдатами. Причина оказалась неожиданно простой: к началу 90-х жанр уже ассоциировался со «Звёздными войнами» и «Гандамом», и конкурировать с такими гигантами было бессмысленно.

В старом интервью рубрики Iwata Asks, которое вновь всплыло после обсуждений ремейков Star Fox, Миямото рассказал, что хотел создать «свою собственную оригинальную научную фантастику». Вместо очередных пилотов в броне Nintendo решила посадить за штурвал антропоморфных животных. Так появился Фокс МакКлауд и вся необычная эстетика серии.

Это решение сегодня кажется гениальным, хотя тогда оно наверняка выглядело рискованным. В эпоху, когда почти вся sci-fi-культура строилась вокруг мехов, космодесанта и серьёзного пафоса, Star Fox выглядела почти странно. Но именно эта «странность» и помогла игре не потеряться среди десятков подражателей «Звёздным войнам». Nintendo фактически нашла собственный визуальный язык.

Миямото также признался, что на выбор лисы повлияла японская культура. Рядом с офисом Nintendo находился храм Фусими Инари Тайся, тесно связанный с образом лисиц, а неподалёку даже играла бейсбольная команда под названием «Инари Фокс». Остальных героев дизайнер Такая Имамура создавал уже под влиянием фольклора: так появились Фалько, Пеппи и даже Слиппи.

Сейчас особенно интересно слышать такие истории, потому что современная индустрия всё чаще боится отходить от проверенных формул. А ведь Star Fox — отличный пример того, как необычная идея может превратить потенциально «ещё один космический шутер» в культовую серию Nintendo.