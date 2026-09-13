Создателя Star Fox раскритиковали за использование ИИ - он всего лишь хотел сделать прототип игры

Такуя Имамура, один из создателей Star Fox и художник ряда культовых игр Nintendo, столкнулся с волной критики после того, как рассказал об эксперименте с генеративным ИИ. По словам разработчика, он сейчас тестирует создание игры с помощью ИИ и таким образом может воплощать свои идеи в работающие прототипы, несмотря на отсутствие навыков программирования.

Имамура сравнил процесс с прежней работой над играми, когда он обсуждал идеи с программистами и вместе с ними искал способы их реализации. Однако его публикация быстро вызвала недовольство пользователей. Одни обратили внимание на этические проблемы генеративного ИИ, другие заявили, что передача программирования нейросети лишает автора части творческого контроля.

Отдельно пользователи напомнили о Star Fox — серии, где искусственный интеллект играет важную роль в сюжете. Некоторые посчитали использование ИИ особенно ироничным именно со стороны одного из её создателей.

Имамура объяснил, что пока речь идёт исключительно об эксперименте и создании прототипа. Он также отметил, что как человек, занимающийся исследованием разработки игр в университете, просто не может игнорировать развитие этой технологии. Тем не менее критика продолжилась: пользователи также указали на экологические последствия работы ИИ и использование чужих материалов при обучении генеративных моделей.

В итоге сам Имамура признался, что удивлён масштабом реакции: по его словам, он даже не говорил о том, что собирается выпускать созданную с помощью ИИ игру. История в очередной раз показывает, насколько болезненной остаётся тема использования генеративного ИИ в разработке игр — даже когда речь идёт лишь о небольшом эксперименте.