Star Fox получила обновление 1.2.0 - четыре игрока на одной Switch 2 и новые уровни для "Битвы"

Nintendo и Velan Studios выпустили обновление 1.2.0 для Star Fox, которое заметно расширяет многопользовательские возможности игры. Главным нововведением стала поддержка локального режима с разделённым экраном для четырёх игроков на одной консоли Nintendo Switch 2. Для каждого участника потребуется отдельный контроллер.

Патч также добавил в режим «Битва» три новых уровня — «Катина», «Сектор X» и «Веном», а также новые предметы, появляющиеся во время матчей. Игроки смогут присоединяться к случайным онлайн-матчам командами, используя разделённый экран. Кроме того, после выхода организатора онлайн-лобби теперь не будет автоматически закрываться.

Обновление затронуло и другие режимы. В «Кампании» после выбора прекращения прохождения появилось дополнительное подтверждение, а визуальные эффекты некоторых боссов скорректировали, чтобы их уязвимые места было проще заметить. В режиме «Испытания» также исправили несколько заданий и внесли изменения, упрощающие отдельные испытания.

Отдельное внимание разработчики уделили GameChat на Switch 2. При использовании USB-камеры изображение игрока теперь может появляться непосредственно на игровом экране в определённых ситуациях во время матчей. Nintendo отдельно предупреждает, что совместимость сторонних камер не гарантируется.

Помимо нового контента, версия 1.2.0 исправляет многочисленные ошибки, включая вылеты и зависания в «Кампании», проблемы с онлайн-сражениями, некорректный подсчёт очков и неисправности некоторых манёвров Arwing.