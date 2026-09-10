Star Fox получит три новых уровня для сетевого режима на Nintendo Switch 2 - обновление выйдет 29 сентября

29 сентября Nintendo выпустит бесплатное обновление для Star Fox на Nintendo Switch 2, расширившее режим Battle Mode новым контентом и возможностями для многопользовательской игры.

Главным нововведением станут три уровня с разными задачами. На «Катине» игрокам предстоит управлять платформами и уничтожать врагов лазерами, на «Секторе X» — расчищать поле от астероидов, а на «Веноме» — сканировать модули данных и одновременно спасаться от приближающейся волны.

Обновление также добавит локальный режим с разделённым экраном для четырёх игроков. Кроме того, до четырёх участников смогут объединяться в команды и сражаться друг с другом в сетевых матчах.

Nintendo продолжает расширять Star Fox даже спустя год после выхода игры, которая не смогла привлечь к себе слишком много внимания. При этом уже сегодня подписчики Nintendo GameCube Classics получат ещё одну игру с Фоксом МакКлаудом — Star Fox Adventures от Rare.

В этом приключении Фокс отправляется на Планету динозавров, где помогает её обитателям противостоять генералу Скейлсу. Несмотря на заметный уклон в приключенческий жанр, в игре сохранились привычные эпизоды с Arwing, поэтому поклонников серии ждут и более знакомые моменты.