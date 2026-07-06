Star Fox уверенно дебютировала на вершине японского чарта - новый эксклюзив стал главным релизом недели

Новая Star Fox для Nintendo Switch 2 возглавила недельный рейтинг продаж физических копий игр в Японии по данным Famitsu за период с 22 по 28 июня. Стартовые продажи составили 41 680 экземпляров, чего оказалось достаточно, чтобы уверенно занять первое место.
Вторую строчку сохранила Tomodachi Life: Living the Dream с результатом 28 543 копии и суммарными продажами свыше 1,41 млн экземпляров. Замкнула тройку Powerful Pro Baseball 2026–2027, разошедшаяся тиражом почти 17 тысяч копий за неделю.
В десятке также оказались eFootball Kick-Off, Pokemon Pokopia, Mario Kart World, Medabots Card Robattle RB, Blackish House: sideZ Retour, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales и неизменно популярная Minecraft.
Успешный дебют Star Fox подтверждает, что интерес к легендарной серии остаётся высоким, а Nintendo продолжает укреплять библиотеку Switch 2 новыми эксклюзивами. Для платформы это ещё один заметный релиз, сумевший сразу привлечь внимание японской аудитории.