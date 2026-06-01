Star Fox в аутсайдерах японского рейтинга ожиданий - даже ремейк не разогрел фанатов Famitsu

Star Fox возвращается на Nintendo Switch 2, однако первый же индикатор интереса к проекту оказался для серии довольно холодным. В свежем рейтинге самых ожидаемых игр японского журнала Famitsu, основанном на голосах читателей, франшиза появилась впервые — и сразу в нижней части списка. При всего 53 голосах Star Fox заметно отстаёт от конкурентов и занимает одно из последних мест.

На фоне этого особенно контрастно выглядят лидеры рейтинга.Pokemon Winds and Pokemon Waves уверенно удерживает первое место с 551 голосом, за ним следует Splatoon Raiders (435), а также такие стабильные хиты японского рынка, как Ganbare Goemon Daishuugo и Rhythm Heaven Fever.

Сам факт появления Star Fox в рейтинге говорит о том, что игра всё же попала в поле зрения аудитории Famitsu — традиционно более хардкорной и внимательной к японским релизам. Но уровень интереса пока выглядит скорее символическим. Для франшизы, которая в своё время считалась одной из визитных карточек Nintendo, это довольно показательный сигнал: узнаваемость бренда уже не гарантирует ажиотаж.

Интересно и то, что на фоне этого Star Fox даже не приближается к условным середнякам списка, где закрепились Final Fantasy 7 Rebirth и Onimusha: Way of the Sword. А ведь речь идёт не о новом IP, а о возвращении известной серии.

Конечно, подобные рейтинги не отражают весь рынок и тем более не предсказывают коммерческий успех. Но они хорошо показывают настроение ядра аудитории. И пока оно явно склоняется в сторону либо масштабных RPG, либо проверенных многолетних франшиз — тогда как Star Fox рискует остаться в нише ностальгии, а не большого возвращения.