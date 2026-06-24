Star Fox вернулась на Switch 2: ремейк хвалят за 60 FPS, но критикуют за осторожный подход

Первые обзоры новой Star Fox уже появились в сети, и мнения о возвращении культовой серии оказались в целом положительными. Игру называют качественным и технически сильным ремейком Star Fox 64, но без серьёзных сюрпризов.

Новая версия, разработанная Velan Studios для Nintendo Switch 2, сохраняет основу оригинала почти без изменений. Игроков снова ждёт история Фокса МакКлауда и команды Star Fox, которые противостоят Андроссу и его армии в системе Лайлат.

Главным улучшением стали техническая часть и визуал. Игра работает в стабильных 60 кадрах в секунду и в разрешении до 1440p в док-режиме, что стало серьёзным шагом вперёд по сравнению с оригиналом на Nintendo 64, где частота кадров могла падать до 15–20 FPS.

Обозреватели отмечают, что классические миссии ощущаются гораздо динамичнее, а переработанные локации получили заметно больше деталей и атмосферы. Также в ремейк добавили новые катсцены, которые лучше раскрывают персонажей и делают сюжет более связным.

Однако главный минус — нехватка нового контента. Основная кампания по-прежнему проходится примерно за полтора часа, а мультиплеер предлагает всего три карты. Несмотря на реиграбельность за счёт развилок и испытаний, многие считают, что Nintendo могла рискнуть сильнее.

В итоге Star Fox называют достойным возвращением серии, которое отлично обновляет классику, но почти не выходит за рамки оригинала. Для фанатов это хорошая новость, а вот тем, кто ждал полноценного нового этапа для франшизы, ремейк может показаться слишком безопасным.