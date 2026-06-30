Star Fox возглавила британский чарт продаж и значительно превзошла предыдущие игры серии

Star Fox уверенно стартовала на физическом рынке Великобритании и возглавила недельный чарт продаж по итогам недели, завершившейся 27 июня 2026 года.
По данным аналитиков, новинка для Nintendo Switch 2 показала лучший старт в истории серии на физических носителях. Продажи игры почти вдвое превысили дебютные показатели Star Fox Zero для Wii U, а также оказались примерно на 70% выше, чем у Star Fox 64 3D для Nintendo 3DS.
Еще одной новинкой недели стала физическая версия Rayman: 30th Anniversary Edition, которая дебютировала на 12-м месте. При этом 44% всех физических продаж издания пришлись на версию для Nintendo Switch.
Вторую строчку чарта сохранила EA Sports FC 26, а Cyberpunk 2077: Ultimate Edition поднялась с четвертого на третье место. Лидер прошлой недели, 007 First Light, опустился сразу на пятую позицию.
В десятку лучших также вошли Tomodachi Life: Living the Dream, Football Manager 26, Resident Evil Requiem, Pokémon Pokopia, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight и неожиданно вернувшаяся в топ-10 Resident Evil 3, поднявшаяся сразу с 39-го места.