Star Fox возвращается: Nintendo анонсировала новую игру для Switch 2

Nintendo неожиданно анонсировала новую игру серии Star Fox во время свежей презентации. Проект получил лаконичное название Star Fox и станет первой полноценной частью франшизы за долгие годы — с момента выхода Star Fox Zero на Wii U.

Слухи о разработке ходили ранее, и инсайдеры частично угадали сроки, хотя официальный показ состоялся чуть позже ожидаемого. Теперь же информация подтвердилась: легендарная космическая серия действительно возвращается.

Разработчики делают ставку на наследие Star Fox 64 — именно эта часть стала главным ориентиром при создании новой игры. При этом в центре внимания снова окажется знакомая команда: вместе с Фоксом на задания отправятся Слиппи, Пеппи и Фалько.

Пока подробностей немного, но уже ясно, что Nintendo намерена вернуть серию к её классическим корням, сделав акцент на динамичные космические сражения и командное взаимодействие.