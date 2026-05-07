Star Fox возвращается: Nintendo анонсировала новую игру для Switch 2

Nintendo неожиданно анонсировала новую игру серии Star Fox во время свежей презентации. Проект получил лаконичное название Star Fox и станет первой полноценной частью франшизы за долгие годы — с момента выхода Star Fox Zero на Wii U.
Слухи о разработке ходили ранее, и инсайдеры частично угадали сроки, хотя официальный показ состоялся чуть позже ожидаемого. Теперь же информация подтвердилась: легендарная космическая серия действительно возвращается.
Разработчики делают ставку на наследие Star Fox 64 — именно эта часть стала главным ориентиром при создании новой игры. При этом в центре внимания снова окажется знакомая команда: вместе с Фоксом на задания отправятся Слиппи, Пеппи и Фалько.
Пока подробностей немного, но уже ясно, что Nintendo намерена вернуть серию к её классическим корням, сделав акцент на динамичные космические сражения и командное взаимодействие.
какая же примитивщина
обилие шерсти в игре может стать серьёзной проблемой
летишь, постреливаешь, слушаешь болтовню зверюшек..как раз для агушников..