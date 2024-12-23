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Star Fox 64 3D 09.09.2011
Аркада
7 20 оценок

Для загрузки стал доступен Starship, нативный порт Star Fox 64 для ПК

monk70
Новости

Недавно для загрузки стал доступен Starship, неофициальный нативный порт классической игры Nintendo 64, Star Fox 64 для ПК. Команда, стоящая за этим портом, — та же самая, что подарила нам Ship of Harkinian.

Как и в случае с портом Super Mario 64 для ПК, Starship не содержит никаких защищенных авторским правом ресурсов. Чтобы он заработал, вам понадобится официальный файл ROM. Таким образом, команда избегает любых возможных писем от юридического отдела Nintendo.

В настоящее время в Starship поддерживаются три API рендеринга: DirectX11 (Windows), OpenGL (все платформы) и Metal (macOS). Вы можете изменить используемый API в меню настроек на панели меню, что требует перезагрузки.

Вы можете скачать Starship по этой ссылке.

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Star Fox 64 3D
09.09.2011
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Sider999

Круто. Хоть поиграть нормально можно будет.

0
Гремлин666

Стал не встал, похер!!!!!!!!!!!!!!!!!

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