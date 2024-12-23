Для загрузки стал доступен Starship, нативный порт Star Fox 64 для ПК

Недавно для загрузки стал доступен Starship, неофициальный нативный порт классической игры Nintendo 64, Star Fox 64 для ПК. Команда, стоящая за этим портом, — та же самая, что подарила нам Ship of Harkinian.

Как и в случае с портом Super Mario 64 для ПК, Starship не содержит никаких защищенных авторским правом ресурсов. Чтобы он заработал, вам понадобится официальный файл ROM. Таким образом, команда избегает любых возможных писем от юридического отдела Nintendo.

В настоящее время в Starship поддерживаются три API рендеринга: DirectX11 (Windows), OpenGL (все платформы) и Metal (macOS). Вы можете изменить используемый API в меню настроек на панели меню, что требует перезагрузки.

Вы можете скачать Starship по этой ссылке.