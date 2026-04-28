Слух: Nintendo готовит сразу две игры по Star Fox

Вокруг серии Star Fox вновь нарастает интерес: по информации инсайдеров, Nintendo может работать сразу над несколькими проектами во вселенной космических пилотов.

Согласно неофициальным данным, в разработке находится как минимум две игры. Одна из них, предположительно, будет ориентирована на мультиплеер и может выйти уже в 2026 году. Вторая — более традиционный одиночный проект с упором на сюжет — якобы запланирована на 2027 год.

При этом часть источников уточняет, что речь может идти не о двух отдельных играх, а об одном проекте с расширенными сетевыми возможностями. Информация остаётся противоречивой, однако обсуждение усилилось после комментариев журналиста Gamekult Оскара Лемера.

Франшиза долгое время находилась в тени: последние релизы вроде Star Fox Zero не смогли повторить успех классики, включая Star Fox 64. Тем не менее интерес к серии может возродиться на фоне новой стратегии Nintendo по развитию своих брендов — в том числе за пределами игр.

Дополнительным фактором стал рост внимания к персонажам Star Fox после их появления в киноадаптациях, что подогрело ожидания фанатов. Также ходят слухи, что новые проекты могут выйти на следующем поколении консолей компании, включая условную Nintendo Switch 2.

Пока никаких официальных анонсов не было, но если утечки подтвердятся, Star Fox может получить самое масштабное возвращение за последние годы.