Создатель Star Fox хочет увидеть Star Fox Adventures на Nintendo Switch 2 на фоне обсуждений будущего серии

Создатель серии Star Fox Такаюки Имамура вновь высказался о судьбе франшизы и отметил, что хотел бы увидеть возвращение Star Fox Adventures на Nintendo Switch 2. Поводом для обсуждений стали новые инициативы вокруг серии, а также интерес к её возможному развитию на следующем поколении консоли Nintendo.

Имамура подчеркнул, что испытывает особые эмоции, наблюдая за тем, как персонаж Fox McCloud продолжает появляться в новых проектах и адаптациях. По его словам, возвращение серии в современном формате стало бы логичным шагом, учитывая интерес со стороны игроков и потенциальные возможности новых платформ.

Отдельно он отметил, что хотел бы видеть не только обновлённые версии классических частей, но и расширение всей линейки проектов, включая Star Fox Adventures и Star Fox Assault, которые остаются важной частью наследия франшизы Star Fox Adventures.

В своих комментариях Имамура также выразил поддержку идее более широкого возвращения вселенной Star Fox, включая новые материалы, ремастеры и возможные анонсы, связанные с будущими презентациями Nintendo Direct. При этом он подчеркнул, что хотел бы видеть развитие серии не только в формате ремейков, но и в виде полноценных новых проектов.