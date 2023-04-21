Square Enix удалило защиту Denuvo из Star Ocean The Divine Force ©

Сегодня издательство Square Enix в очередной раз удалила защиту Denuvo из своей игры: от австрийской защиты избавилась Star Ocean The Divine Force.

Удаление защиты привело к тому, что размер exe-файла уменьшился на 260МБ. Denuvo была удалена всего спустя полгода после релиза игры, до удаления защиты игра оставалась невзломанной.

Star Ocean The Divine Force - Новая игра в серии Star Ocean, в которой вас ждёт фэнтезийная научно-фантастическая история, большое количество персонажей и уникальная система боя.