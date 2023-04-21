Square Enix удалило защиту Denuvo из Star Ocean The Divine Force

Сегодня издательство Square Enix в очередной раз удалила защиту Denuvo из своей игры: от австрийской защиты избавилась Star Ocean The Divine Force.
Удаление защиты привело к тому, что размер exe-файла уменьшился на 260МБ. Denuvo была удалена всего спустя полгода после релиза игры, до удаления защиты игра оставалась невзломанной.
Star Ocean The Divine Force - Новая игра в серии Star Ocean, в которой вас ждёт фэнтезийная научно-фантастическая история, большое количество персонажей и уникальная система боя.
Вторую игру на этой неделе уже лишается дермуво.Странно это.
Square Enix уже как бы не месяц её выпиливает с игр что она издаёт. Видимо тут вопрос в обычной экономии так как эта защита та ещё подписка, собственно где не видят смысла её держать от туда решили удалить.
Уже третья. У обоих издателей контракты на защиту на 6/12 месяцев в основном, просто совпало по дате релиза игр.
Решение о том, чтобы вы платили за игры деньги, а не качали бесплатно, принимает руководство компании, и защита тут не виновата, это просто программа. Незачем так хейтить Denuvo.
А шо это такое? Игра что ли?
Что денег жалко что бы продлить защиту
Не ной, нехрен считать чужие деньги...
У SE политика такая - издательство удаляет малвар с AA-игр спустя 6 месяцев (например Star Ocean/Voice of Cards/Nier Replicant и т.д.), с AAA ~ спустя год, с AAA с хорошими продажами 2+ лет. Аналогично и у Take-Two.
Это один из самых разумных подходов, в отличии от брызгающих слюной от злости Ubisoft, которым пираты сделали больно в 2009-м году с эмулятором сервера у AC2, и они теперь в итоге готовы платить даже за свой старый 8-летний шлак, который уже итак лежит на торрентах, и бесконечно продлять на него защиту)