30 лет Star Ocean отметят без анонсов - Square Enix посвятит трансляцию истории серии

Square Enix проведёт специальную трансляцию в честь 30-летия серии Star Ocean. Эфир состоится 19 июля в 20:00 по японскому времени и будет посвящён истории франшизы, однако компания сразу предупредила поклонников: анонсов новой игры ждать не стоит.

Во время трансляции разработчики вспомнят ключевые этапы развития серии, поделятся закулисными историями создания игр и расскажут о мероприятиях, подготовленных к юбилею. Ведущими выступят Неки Мацузава и Сусуму Имадачи, а среди гостей заявлены Ютиро Китао из Gemdrops и Мегуми Комаки из Square Enix.

Первая Star Ocean вышла на Super Famicom 19 июля 1996 года и положила начало одной из самых известных научно-фантастических JRPG-серий. Последним релизом франшизы стал ремейк Star Ocean: The Second Story R, выпущенный в ноябре 2023 года. Судя по планам Square Enix, юбилей станет поводом оглянуться на богатую историю серии, а не представить её будущее.