Авторы Star Ocean: The Second Story R показали вступительный ролик игры

Сегодня компания Square Enix опубликовала новый трейлер грядущего ремейка Star Ocean: The Second Story R, демонстрирующий вступительную аниме-сцену. В ролике показаны некоторые ключевые моменты сюжета и красочные персонажи игры, нарисованные в стиле аниме компаниями Yostar Pictures и Albacrow.

Если вы не знакомы со Star Ocean: The Second Story R, то это ремейк Star Ocean от Tri-Ace: The Second Story, второй игры серии Star Ocean, изначально выпущенной для первой PlayStation в 1998 году.

Ремейк разрабатывается компанией Gemdrops и был анонсирован в ходе недавней Nintendo Direct. В игре два главных героя - Клод и Рена, которые представляют разные точки зрения на игру, а также несколько концовок.

Star Ocean: The Second Story R выйдет для PS5, PS4, Nintendo Switch и ПК 2 ноября 2023 года.