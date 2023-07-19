Авторы Star Ocean The Second Story R уточнили варианты озвучки ©

Компания Square Enix уточнила информацию об озвучке грядущей игры Star Ocean The Second Story R. Поклонникам стоит обратить внимание на следующие три варианта и представленные подробности:

Английская озвучка из версии для PSP

Новая японская озвучка от оригинального состава PS1

Японская озвучка из PSP-версии

Таким образом, это означает, что английская озвучка не вернется с новым звуковым сопровождением. Однако при желании игроки смогут переключаться между этими тремя вариантами.

В Star Ocean The Second Story R будут представлены полностью озвученные сцены событий с оригинальным голосовым составом, заново аранжированный саундтрек от оригинального композитора Мотои Сакурабы с новыми композициями, в том числе с живым оркестром, а также новые боевые механики Break и Assault Action.