Ремейк JRPG Star Ocean: The Second Story официально анонсирован

Во время июньской Nintendo Direct 2023 года появился ремейк Star Ocean The Second Story от Square Enix. Она подтвердила, что в ней снова можно будет выбрать историю Клода или Рена. Star Ocean The Second Story R также уже имеет дату выхода. Мы увидим ее 2 ноября 2023 года.

Также появился первый трейлер к игре. Вот как выглядит ремейк.

Мы уже догадывались, что игра уже на подходе. Перед анонсом на сайте поддержки Square Enix временно появился баннер, посвященный этой игре. Однако он был быстро удален.

