Стали известны системные требования к ПК ремейка Star Ocean: The Second Story

Square Enix обнародовала официальные системные требования ПК для Star Ocean: The Second Story R на своей странице в магазине Steam.
Для игр со скоростью 720p/30FPS и параметрами графики по умолчанию геймерам ПК потребуется AMD A8-7600 или Intel Core i3-3210 с 8 ГБ ОЗУ и AMD Radeon RX 460 или NVIDIA GeForce GTX 750 Ti.
Square Enix рекомендует использовать AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-3330. Для игр в разрешении 1080p/60fps с настройками графики по умолчанию издатель рекомендует AMD Radeon RX 470 или NVIDIA GeForce GTX 1650.
Более того, издатель подтвердил, что в грядущем ремейке Star Ocean: The Second Story будет использоваться технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo. Присутствие Denuvo в этой игре никого не должно удивлять. В конце концов, Square Enix использует Denuvo во всех своих последних выпусках для ПК.
Star Ocean: The Second Story R выйдет 2 ноября. Ниже вы можете найти его полные характеристики ПК.
Минимальные:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 / 11 64-битная
- Процессор: AMD A8-7600 / Intel Core i3-3210
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Графика: AMD Radeon RX 460 / NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
- DirectX: версия 11
- Хранилище: 20 ГБ свободного места
- Дополнительные примечания: ожидаемая частота кадров: 30 кадров в секунду с разрешением 1280×720 и параметрами графики по умолчанию.
Рекомендуемые:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 / 11 64-битная
- Процессор: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-3330
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Графика: AMD Radeon RX 470 / NVIDIA GeForce GTX 1650
- DirectX: версия 11
- Хранилище: 20 ГБ свободного места
- Дополнительные примечания: ожидаемая частота кадров: 60 кадров в секунду с разрешением 1920×1080 и параметрами графики по умолчанию.
Ну вот и приехали, теперь минималки считается 720р. Рукалицо...
Всегда 720p считались минималками в играх, при котором картинка более менее нормальная. Это обычное консольное разрешение например для Xbox 360. Очень долгое время только на ПК было 1080p и выше разрешение.