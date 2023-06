Star Ocean The Second Story R была разработана благодаря просьбам фанатов и в честь 25-летия игры ©

Недавно Famitsu взял интервью у команды Star Ocean относительно недавно анонсированной Star Ocean The Second Story R. Один из первых обменов мнениями показал, что этот ремейк был создан в честь 25-летия оригинальной игры. Кроме того, многочисленные запросы на этот проект способствовали его актуализации.

Star Ocean Team: После выхода в прошлом году Star Ocean 6 THE DIVINE FORCE, новой номерной игры серии Star Ocean, мы считаем, что в настоящее время серия привлекает большое внимание поклонников. Кроме того, Star Ocean: The Second Story - одна из самых популярных игр серии, и мы получили множество просьб о создании ремей

Поэтому в год 25-летия Star Ocean The Second Story мы решили выпустить Star Ocean The Second Story R в виде ремейка, полностью переработав игровую систему и графику, чтобы и старые, и новые поклонники могли играть в игру со свежим взглядом.

Star Ocean: The Second Story R будет включать полностью озвученные сцены событий с оригинальным голосовым составом, заново аранжированный саундтрек оригинального композитора Мотои Сакурабы с новыми песнями, в том числе с живым оркестром, а также новые боевые механики Break и Assault Action.

Игроков ожидают два выбираемых главных героя, Клод и Рена, по аналогии с недавно вышедшей Star Ocean The Divine Force. Также будут реализованы сложности Earth, Galaxy и Universe. Кроме того, разработчиком является компания Gemdrops, известная портированием Star Ocean: The Second Evolution для PlayStation 4 и PlayStation Vita в Японии.

Star Ocean: The Second Story R выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК через Steam 2 ноября 2023 года.