Star Ocean: The Second Story R выйдет и на ПК - страница игры уже доступна в Steam ©

Компания Square Enix только что анонсировала 2.5D-ремейк Star Ocean: The Second Story под названием Star Ocean: The Second Story R. Star Ocean: The Second Story R выйдет на PC 2 ноября, и ниже вы можете найти его дебютный трейлер, который отличается от показанного ранее сегодня на Nintendo Direct.

Трейлер демонстрирует новое визуальное оформление игры, насыщенный экшеном геймплей, боевые эпизоды и совершенно новые иллюстрации персонажей, выполненные ветераном серии Юкихиро Кадзимото. Кроме того, игра обещает иметь великолепно переаранжированный саундтрек от оригинального композитора Мотои Сакурабы.

Star Ocean: The Second Story R была обновлена с помощью очаровательной 2,5D эстетики, которая сочетает в себе красивые 3D окружения с ностальгическими 2D пиксельными персонажами, предлагая игрокам как классическую RPG, так и современный игровой процесс.

Игроки могут ожидать увидеть некоторые из оригинальных особенностей, которые сделали оригинальную версию игры такой запоминающейся, наряду с совершенно новыми игровыми возможностями, включая быстрый темп, бой в реальном времени и механику сражений для стратегического поражения врагов, настраиваемое развитие партии с целым рядом навыков, включая кулинарию, искусство, металлургию и многое другое. Также были введены три новых режима сложности, включая "Земля", который обеспечивает стандартный опыт, "Галактика" для тех, кто ищет более приятные испытания, и "Вселенная" для опытных игроков, желающих испытать свои навыки на прочность.

Страница игры уже доступна в Steam и открыты предзаказы, за предварительную покупку вы получите следующие цифровые материалы: