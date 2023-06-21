Star Ocean: The Second Story R 19.01.2009
5 3 оценки

Star Ocean: The Second Story R выйдет и на ПК - страница игры уже доступна в Steam

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butcher69
Новости

Компания Square Enix только что анонсировала 2.5D-ремейк Star Ocean: The Second Story под названием Star Ocean: The Second Story R. Star Ocean: The Second Story R выйдет на PC 2 ноября, и ниже вы можете найти его дебютный трейлер, который отличается от показанного ранее сегодня на Nintendo Direct.

Трейлер демонстрирует новое визуальное оформление игры, насыщенный экшеном геймплей, боевые эпизоды и совершенно новые иллюстрации персонажей, выполненные ветераном серии Юкихиро Кадзимото. Кроме того, игра обещает иметь великолепно переаранжированный саундтрек от оригинального композитора Мотои Сакурабы.

Star Ocean: The Second Story R была обновлена с помощью очаровательной 2,5D эстетики, которая сочетает в себе красивые 3D окружения с ностальгическими 2D пиксельными персонажами, предлагая игрокам как классическую RPG, так и современный игровой процесс.

Игроки могут ожидать увидеть некоторые из оригинальных особенностей, которые сделали оригинальную версию игры такой запоминающейся, наряду с совершенно новыми игровыми возможностями, включая быстрый темп, бой в реальном времени и механику сражений для стратегического поражения врагов, настраиваемое развитие партии с целым рядом навыков, включая кулинарию, искусство, металлургию и многое другое. Также были введены три новых режима сложности, включая "Земля", который обеспечивает стандартный опыт, "Галактика" для тех, кто ищет более приятные испытания, и "Вселенная" для опытных игроков, желающих испытать свои навыки на прочность.

Страница игры уже доступна в Steam и открыты предзаказы, за предварительную покупку вы получите следующие цифровые материалы:

  • Pangalactic Federation Longsword (эксклюзивное оружие для Клода (Claude))
  • Forest Knuckles (эксклюзивное оружие для Рены (Rena))
  • Sunrise Ring
  • Набор восстанавливающих предметов** (Mixed berries x20 + Resurrection Potion x20)
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
AlexVurhis

когда денег хватило только на ладшафт

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