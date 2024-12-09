Tencent анонсирует еще одного клона: встречайте Star Resonance, которая возрождает идеи провалившейся Blue Protocol

Tencent продолжает развивать свои амбиции в игровой индустрии, анонсируя новую MMORPG под названием Star Resonance. Игра вызывает множество вопросов, так как она подозрительно напоминает Blue Protocol — японскую аниме-ММО игру от Bandai Namco, которая была закрыта из-за провала в Японии и отсутствия успеха на западных рынках.

Компания Bandai Namco официально объявила о прекращении поддержки Blue Protocol, а серверы игры были окончательно отключены еще в начале этого года. Тем не менее, недавно стало известно, что лицензия на проект была передана Tencent, чем технологичный гигант сразу же воспользовался представив Star Resonance, где будет реализованы многие идеи и механики Blue Protocol.

Авторы новой игры официнально признают, что Star Resonance создается на основе идей и мира Blue Protocol, но является "совершенно другим проектом". Несмотря на такие заявления, первые кадры и детали игры вызывают у фанатов чувство дежавю, поскольку ключевые элементы визуального стиля и концепции явно перекликаются с оригиналом.

Этот шаг Tencent не стал неожиданностью, учитывая их любовь к адаптации чужих концепций. Всего месяц назад компания представила Light of Motiram, подозрительно похожую на Horizon: Zero Dawn. Теперь же Star Resonance выглядит как вторая попытка подарить жизнь игровым идеям, которые ранее не нашли свою аудиторию.

Удастся ли Tencent избежать участи Blue Protocol и сделать Star Resonance успешной, покажет только время. Однако очевидно, что компания продолжает экспериментировать, используя уже готовые игровые IP и идеи.