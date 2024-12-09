Tencent анонсирует еще одного клона: встречайте Star Resonance, которая возрождает идеи провалившейся Blue Protocol

Tencent продолжает развивать свои амбиции в игровой индустрии, анонсируя новую MMORPG под названием Star Resonance. Игра вызывает множество вопросов, так как она подозрительно напоминает Blue Protocol — японскую аниме-ММО игру от Bandai Namco, которая была закрыта из-за провала в Японии и отсутствия успеха на западных рынках.
Компания Bandai Namco официально объявила о прекращении поддержки Blue Protocol, а серверы игры были окончательно отключены еще в начале этого года. Тем не менее, недавно стало известно, что лицензия на проект была передана Tencent, чем технологичный гигант сразу же воспользовался представив Star Resonance, где будет реализованы многие идеи и механики Blue Protocol.
Авторы новой игры официнально признают, что Star Resonance создается на основе идей и мира Blue Protocol, но является "совершенно другим проектом". Несмотря на такие заявления, первые кадры и детали игры вызывают у фанатов чувство дежавю, поскольку ключевые элементы визуального стиля и концепции явно перекликаются с оригиналом.
Этот шаг Tencent не стал неожиданностью, учитывая их любовь к адаптации чужих концепций. Всего месяц назад компания представила Light of Motiram, подозрительно похожую на Horizon: Zero Dawn. Теперь же Star Resonance выглядит как вторая попытка подарить жизнь игровым идеям, которые ранее не нашли свою аудиторию.
Удастся ли Tencent избежать участи Blue Protocol и сделать Star Resonance успешной, покажет только время. Однако очевидно, что компания продолжает экспериментировать, используя уже готовые игровые IP и идеи.
Хотелось бы, чтобы люди перестали утверждать о сходстве игр опираясь на сравнение их визуального оформления и стиля -_-
Я не имею в виду, что это всегда неверно, но когда это иногда верно, а иногда нет, еще хуже.
Да, да. Одинаковая стилистика, одинаковый интерфейс, одинаковый магазин и т. д., и т. п.
Ну, вот например Геншин и ХСР там тоже почти все одинаковое, но основной геймплей разный.
Основные проблемы в контенте и донате. У михойо в геншине и т.д. постоянно выходит новые активности,а система доната весьма щадящая и не менялась со старта,у большинства же клонов с интересными активностями резко начинаются проблемы,а донат через некоторое время резко становится уровня ММО от майл ру.
Ну да, гринд реалтаймовый и гринд пошаговый.
Очередной клон . // Алексей Щелоков
krutzpel 2? оружие такой отстой как и в синем протоколе после Granado espada любая игра по оружию гвно
Фанаты Михойо, ну как там с деньгами? Ещё в один проект донатить))
Скока можна, скока можна еп.. ... мать
Blue Protocol даже не вышел на нашей территории а уже провалился? Я так ждал чтобы поиграть в нее. В современные реалии делать скилы такими блеклыми как то скучно, аниме что ли не смотрели? в протоколе лучше были и красочней и эпичней а тут хз. После бдо игры все какие то невзрачные не стараются люди делая игры. Все вспоминаю красивую магию из грандия 2, хотя игра соло но люди старались.
Только вот у Тенцент может получится, в отличии от японцев.
тот же genshin Impact
Что за бред, тут из общего, только стилистика под аниме.
Да и стилистика и боёвка одно и тоже!!! короче игра для девочек и школьников
Чел причем тут аниме тянки и геншин? Ору с тебя, геншин это скучная гача казино там пве скучный контент копия зельды, и то обосрались не скопировали зельду.
А тут мморпг в стиле аниме, что уже кайф и кончаю литрами от этой инфы