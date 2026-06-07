Анонсирована сюжетная стратегия Star Trek: Outposts Unknown и выпущена ее демоверсия

Издательство Playstack и студия Magic Fuel Games анонсировали научно-фантастическую стратегию Star Trek: Неизвестные аванпосты (Star Trek: Outposts Unknown). Одновременно с анонсом в сервисе Steam стала доступна бесплатная демоверсия проекта.

События игры разворачиваются в 23 веке, параллельно сюжетной линии сериала Star Trek: Странные новые миры. Игрокам предстоит взять под управление экипаж исследовательского корабля U.S.S. Resonant и отправиться в систему Кс'Лехари. Основной задачей станет защита местной цивилизации от космической угрозы, исследование заброшенных кораблей и древних руин, а также возведение научных комплексов. Проект позиционируется как 1 градостроительный симулятор во вселенной Star Trek.

Игровой процесс сочетает элементы строительства баз, логистики и управления персоналом. Игроки смогут изучать технологические древа для выбора оптимальных путей развития аванпостов. Важной частью станет распределение членов экипажа по классическим обязанностям Звездного флота, включая навигацию, инженерию, науку, медицину, безопасность и командование. Офицеров потребуется тренировать для повышения их шансов на выживание в неблагоприятных условиях окружающей среды.

Представленная демоверсия предлагает около 3 часов игрового процесса. В нее вошли стартовый этап кампании на корабле U.S.S. Resonant, освоение планеты Дэгус с налаживанием производственных цепочек, а также начальный выбор и распределение экипажа. Разработчики добавили в демоверсию форму обратной связи для сбора отзывов пользователей перед полноценным релизом.

Полная версия Star Trek: Неизвестные аванпосты выйдет на персональных компьютерах под управлением Windows и macOS в 2026 году. На текущий момент в игре не заявлена поддержка русского языка. Для запуска потребуются процессор уровня AMD Ryzen 5 2600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA RTX 2060. Рекомендованные системные требования включают процессор AMD Ryzen 7 7800X3D и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060.