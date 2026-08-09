Разработчики Star Trek: Outposts Unknown показали игровой процесс на новой планете льда и пламени Куру

Студия Magic Fuel Games выпустила новый геймплейный ролик научно-фантастической стратегии Star Trek: Outposts Unknown. Генеральный менеджер студии Кип Катцелис детально продемонстрировал особенности игрового процесса и презентовал совершенно новую планету под названием Куру. В этом логистическом симуляторе игрокам предстоит управлять исследовательским кораблем USS Resonant и строить аванпосты Федерации в нестабильном секторе космоса.

Свежее видео подробно описывает Куру — хаотичный мир, который некогда покинула раса К'Лихари из-за проблем с Тетрионным разломом.

Разработчики подчеркнули, что разнообразие ландшафта создано не только ради красивой картинки, ведь каждая зона несет уникальные возможности, ресурсы и опасности для экипажа. Огромные замерзшие ледники медленно движутся по ее поверхности и скрывают под собой важные ресурсы. Вулканические пустоши извергают огонь и магму через глубокие расщелины, а термальные поля сочетают обе эти крайности и дают жизнь единственному источнику органики.

Для выживания на Куру игрокам придется первым делом построить штаб-квартиру и базовые модули, чтобы защитить людей от экстремального холода. Ситуацию осложняет Тетрионный разлом, который периодически выпускает смертоносную радиацию, выводящую из строя транспортные технологии. По этой причине на поверхности необходимо сразу возводить посадочные площадки, чтобы команда могла в любой момент безопасно вернуться на борт главного корабля.

Помимо климатических угроз, капитану придется постоянно следить за логистикой ресурсов и состоянием своей команды: вовремя снабжать столовые белковой пищей, обустраивать жилые комнаты и медицинские отсеки. Уровень здоровья и счастья офицеров напрямую влияет на их преданность миссии. На ПК в магазине Steam игрокам уже доступна бесплатная демоверсия, в которой можно опробовать более дружелюбную и цветущую планету Деус.