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Star Trek: Outposts Unknown 20.10.2026
Стратегия, Симулятор, Выживание, Менеджер, Экономика, Строительство, Вид сверху, Космос, Научная фантастика
6.2 10 оценок

Star Trek: Outposts Unknown выйдет 20 октября - впервые во вселенной Star Trek можно будет строить собственные аванпосты

butcher69 butcher69

Star Trek: Outposts Unknown получила дату выхода во время Future Games Show в рамках Gamescom 2026. Первая игра с механиками строительства баз во вселенной Star Trek появится 20 октября на PC.

Действие разворачивается в XXIII веке, параллельно событиям сериала Star Trek: Strange New Worlds. Игрокам предстоит возглавить собственный экипаж и отправиться исследовать систему X'Lehari, создавая аванпосты на неизведанных планетах.

Построенные базы можно будет постепенно расширять с помощью дерева технологий и зданий. Экипажу также придётся поручать различные задания: от исследования поверхности и проведения научных работ до развития навыков, необходимых для выживания в постоянно меняющихся условиях.

Однако исследование системы не ограничится строительством и научными экспедициями. Героям предстоит столкнуться с таинственной космической силой, угрожающей жизни во всей системе, а также попытаться помочь новой цивилизации, оказавшейся на грани катастрофы.

Таким образом, Star Trek: Outposts Unknown сочетает строительство баз, управление экипажем и сюжетное исследование — причём всё это в оригинальной истории, существующей параллельно событиям телевизионной вселенной. Точная дата уже известна: отправиться в систему X'Lehari можно будет 20 октября.

Трейлеры 3
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Egik81

Как почитатель этой франшизы. Посмотрю, может на этот раз игра по этой вселенной зайдёт Просто, к сожалению, последние шедевры не заходили по разным причинам.

3