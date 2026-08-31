Star Trek: Outposts Unknown выйдет 20 октября - впервые во вселенной Star Trek можно будет строить собственные аванпосты

Star Trek: Outposts Unknown получила дату выхода во время Future Games Show в рамках Gamescom 2026. Первая игра с механиками строительства баз во вселенной Star Trek появится 20 октября на PC.

Действие разворачивается в XXIII веке, параллельно событиям сериала Star Trek: Strange New Worlds. Игрокам предстоит возглавить собственный экипаж и отправиться исследовать систему X'Lehari, создавая аванпосты на неизведанных планетах.

Построенные базы можно будет постепенно расширять с помощью дерева технологий и зданий. Экипажу также придётся поручать различные задания: от исследования поверхности и проведения научных работ до развития навыков, необходимых для выживания в постоянно меняющихся условиях.

Однако исследование системы не ограничится строительством и научными экспедициями. Героям предстоит столкнуться с таинственной космической силой, угрожающей жизни во всей системе, а также попытаться помочь новой цивилизации, оказавшейся на грани катастрофы.

Таким образом, Star Trek: Outposts Unknown сочетает строительство баз, управление экипажем и сюжетное исследование — причём всё это в оригинальной истории, существующей параллельно событиям телевизионной вселенной. Точная дата уже известна: отправиться в систему X'Lehari можно будет 20 октября.